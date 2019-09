Aprueba Congreso de Tamaulipas 191 cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2017 y 2018

El Congreso del Estado, aprobó 191 cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, donde se revisaron los resultados de la fiscalización contenidos en los informes individuales de auditoría, con estricto apego a los procedimientos y exigencias de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

El Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, resaltó que la cuenta pública del Gobierno del Estado, del año 2017, incluye a los Podres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 6 organismos públicos autónomos y 49 descentralizados estatales, así como 2 fideicomisos y 6 empresas paraestatales, siendo un total de 66, de las cuales 62 cumplieron con las disposiciones normativas vigentes y 4 no cumplieron.

También, se aprobaron 43 de Ayuntamientos y 48 de organismos municipales, del 2017, un total de 91 cuentas públicas, de las cuales 32 entes cumplieron y 59 no cumplieron con las normativas actuales.

“Se analizaron 11 informes individuales referentes a la Auditoría Especial de Desempeño, de las cuales dio como resultado que 8 entidades cumplieron con los aspectos objeto de la auditoría y 3 no cumplieron”, expresó el legislador.

Hernández Correa, precisó que del ejercicio fiscal 2018, se aprobaron 23 cuentas públicas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 1 organismo público autónomo y 11 de descentralizados estatales, además, 3 de empresas paraestatales y 2 auditorías de desempeño.

“Dando como resultado que los 23 entes revisados, cumplen con las disposiciones normativas, programas y objetos establecidos”, recalcó.

En el desahogo de este tema de gran importancia para la sociedad, se reconoció el trabajo de la Auditoría Superior del Estado, pues cumplen con los criterios legales, integrando los principios rectores del proceso de fiscalización, dentro de las etapas del proceso y modalidades de la revisión, el cual ejercen con apego a las normas internacionales en la materia.