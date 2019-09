POR: ANA LUISA GARCÍA G

1.- Para nadie es un secreto que la agenda del Presidente la dicta el Jefe del Poder Ejecutivo, bajo la más “estricta improvisación”. En oficinas de la Presidencia hay trascendidos pero nada seguro y en otros casos ni siquiera tienen idea que va a ocurrir al tercer día. Hecha esa aclaración le comentamos que hacorrido como reguero de pólvora en Tula la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a ese Pueblo Mágico, será en fin de semana los días 7 y 8 de septiembre que son sábado y domingo y también estará en Soto la Marina.

Estos dos puntos tienen en común formar parte de la agenda turística, el primero, ya lo dijimos, como Pueblo Mágico y el 2º por sus playas sub explotadas, ojalá y el Jefe del Poder Ejecutivo traiga buenas noticias, porque en el 3er Informe ciudadano no mencionó nada de Tamaulipas, ni por el tema de seguridad, ni siquiera confirmó la tan traída y llevada super inversión en la Refinería de Madero, a la que suben y bajan cifras cada vez que viene un funcionario del ramo energético o de PEMEX.

2.- Aquí un paréntesis para comentarle que ya circulan profusamente las invitaciones para el “I Informe de Acciones de Gobierno” del alcalde Xicoténcatl González Uresti, bajo el slogan de “Hablándole a mi pueblo”. Es un documento presentable y austero, donde predomina el color azul con el dibujo de una mano y el dedo índice apuntando hacia arriba.

La invitación en estos casos la hace el Cabildo y en esa tesitura es que presenta la invitación a los 21 elementos, dos síndicos y 19 regidores con sus nombres completos. Es el cuerpo colegiado que representa al pueblo victorense y se constituye en una asamblea popular que ellos encabezan seguidos de los ciudadanos, en ese ritual va a comparecer el Dr. Xicoténcatl González Uresti el lunes 9 de septiembre a las 20:00 horas en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

Nos hemos acostumbrado a decir que es el Informe del alcalde, pero en realidad es el Informe del Gobierno Municipal y los actos aprobados por el Cabildo son responsabilidad de todo el cuerpo colegiado.

Lo que se hizo o se dejara de hacer los responsabiliza a todos porque ellos, los ediles, tienen voz para poner sobre la mesa de discusión lo que falta por realizar o para mejorar lo que se está haciendo, o suspender una política que sobre la marcha no tuviera los resultados esperados.

Son también políticamente responsables ante el otro nivel de gobierno superior, cuando ambos pertenecen al mismo partido. Sus aciertos fortalecen la estructura política y sus errores también los impactan.

Finalmente le diré que los Informes son una obligación Constitucional, que de acuerdo a la habilidad del jefe político en cuestión puede hacer de él un escenario exitoso o todo lo contrario.

3.-Todavía sigue en el ambiente la pedrada directa: “están moralmente derrotados”, desde luego que fue una descalificación hacia la corriente que se ha mantenido como opositora real del Gobierno de la 4ª Transformación, los conservadores. Pareciera que el propósito de la frase es descalificar anticipadamente a quienes presumiblemente serán fuertes críticos en la arena legislativa, cuando revisarán con detalle el verdadero Informe, el documento oficial entregado por la titular de Gobernación la tarde del domingo en un acto protocolario en el Congreso de la Unión.

“Con respeto” dijo, pero los desafió, los fustigó, cuando les dijo que no han sido capaces de organizarse para hacer frente al proyecto morenista. No han podido crear una facción “con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos”.

Lo más triste es que la mayor parte de los periódicos de la Cd. de México y también de los estados del país, hicieron de la frase “moralmente derrotados” la nota principal, lo que de alguna manera denota que no había tema de fondo para exaltarlo, en lo que debió haber sido el más importante mensaje del Presidente de México en el año, no se trataba de una “mañanera” más.

El Informe de Gobierno es el acto más importantes dentro de la agenda política del año; sólo superado cada seis años por el cambio de propietario de la Banda Presidencial, la cual no portó AMLO, porque no fue protagonista principal del 1er Informe, sólo actor de una 3ra comparecencia ciudadana.

El Presidente López Obrador dejó mensajes subliminales que nos indica lo que está por venir, el rasero con el que medirá a la administración pública de su mandato, a lo que hará y lo que dejará de ser porque no le parece importante. Por ejemplo cuando recomienda: “hay que desechar la obsesión tecnocrática de medir todo en función del simple crecimiento económico”.

Eso trasladado a la economía doméstica equivale a decirle a Usted, <no te preocupes por cuanto traes en la cartera, tu situación económica no tiene que ver con tu felicidad, tu felicidad quizá dependa de la salud de tu familia y tener para atenderla, pero tu no preocupes por lo que traes en la bolsa…eso es peccata minuta.

Desde luego algo se puede rescatar del mensaje o 3er Informe a los ciudadanos, sus mejores números fueron los de la austeridad, pero sin mencionar los costos sociales que todos conocemos, desempleo, cierre de guarderías y falta de medicamentos.

Un punto positivo para López Obrador es la separación del poder político del económico, debido a que empresas fantasmas han quebrantado a las arcas públicas. Sin embargo hay un delgado hilo que separa a estos actos arbitrarios, con otros necesarios para la apertura de empresas que generen empleo, a las que se les ayuda cancelando impuestos en su primer año, o se les dona el terreno porque se trata de una planta importante que va a dar trabajo a varios cientos de elementos. Erradicar esta política de un tajo puede ser nocivo para el desarrollo económico de una entidad.

Asignaturas pendientes del Gobierno de la 4ª T y que reconoció López Obrador son la seguridad y la economía y quizá seguirán siéndolo a lo largo del sexenio, la primera porque se ve incontrolable y la segunda porque no es de su interés. Habla de desarrollo a secas, pero no de desarrollo económico y sin soluciones o políticas económicas difícilmente podemos pensar en el desarrollo.

MONREAL NI CON DIOS, NI CON EL DIABLO.- El que cortó rabo y orejas, para calificarlos en términos taurinos, fue el senador Ricardo Monreal Ávila, quien supo aprovechar la tribuna del Congreso de la Unión, que sesionó para recibir el Ier Informe de Gobierno.

En ese foro y con la complacencia de Porfirio Muñoz Ledo que le dio mucho más tiempo de lo ordinario, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta pronunció un elogioso mensaje para enaltecer la gestión del Presidente López Obrador, de paso trató de reivindicar a Porfirio quien en medio de descalificaciones presidió la sesión de ambas Cámaras, habló de su trayectoria, aunque esta no tiene nada que ver con los procedimientos aplicados para su permanencia hasta el 5 de septiembre.

Pero además hubo una breve entrevista de banqueta donde le preguntaron su opinión sobre si la oposición está “moralmente derrotada”. Y político como es, Monreal contradijo la expresión del presidente que ya había corrido como reguera de pólvora.

La respuesta fue “No, no hay que pensar que la oposición está derrotada. Nunca hay que apostar a eso, yo creo que no hay derrotas para siempre, ni triunfos permanentes. Hay que hacer bien las cosas, para que no retorne el viejo esquema, el viejo sistema, pero no están derrotados totalmente”, dijo Monreal. Quien esa tarde dio muestras de su habilidad política y de que encuadra con la izquierda y con la derecha, respetando espacios, conjuntando fuerzas.