EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues este domingo ocho de septiembre el presidente municipal, ABEL GÁMEZ va a rendir su primer informe ante la sociedad de Soto la Marina…Tan importante ceremonia se desarrollará en el auditorio local, espacio que ha sido declarado recinto oficial por los miembros del cabildo local…Se ha invitado al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Cierto es que no se ha confirmado su presencia…Igual puede enviar a un Secretario de su gabinete estatal en su representación…Me comenta el Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCIA que se estará invitando a representantes de diversos sectores de la sociedad y de organismos de servicios así como a la clase política del municipio…En fin, se espera que este domingo el Auditorio Municipal vaya a estar repleto de gente para escuchar el informe del alcalde de Soto la Marina…Que como toda administración en su primer año, la actual tiene algunas asignaturas pendientes con la sociedad, es muy cierto…Los recursos presupuestales no están como para presumir…Pero creo que el gobierno que preside el médico ABEL ha estado haciendo el mejor de sus esfuerzos por hacerle llegar apoyos y beneficios a la sociedad…Se ha estado apoyando con bombas para el suministro del agua en más de una docena de comunidades rurales…Y en las colonias más vulnerables el alcalde no los ha dejado solos por medio del servicio que se les brinda en pipas…Se han rehabilitado una serie de caminos rurales…Se está rehabilitando el Parque de Béisbol que va a quedar como nuevo…De igual manera la plaza del kiosco está recibiendo su buena “manota de gato” con bancas nuevas y áreas de esparcimiento familiar…Que no hay ni habrá jamás recurso alguno que complete para las necesidades de la comuna, es igual de cierto…Pero nadie puede poner en tela de duda que se está trabajando con la mejor intención en la presidencia municipal…Es curioso escuchar algunos ex presidentes municipales dando lecciones de buen gobierno y de cómo se deben de hacer las cosas, cuando ellos en su momento no aplicaron esas extraordinarias recetas de las que hablan…La nostalgia por el poder!…Realmente un servidor, como no soy de los periodistas que les gusta estar de tiempo completo en el edificio de la alcaldía, no me había podido dar cuenta sobre la importancia del trabajo que tiene encomendado el Jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal, CARLOS GUTIÉRREZ MACIAS…Su trabajo tiene mucho que ver con la participación del presidente municipal en los diferentes eventos…Es decir, el trabajo del profesor CARLOS GUTIÉRREZ no se ve en los eventos, pero sí está presente…Necesario es decir también que hay algunos directores y jefes de área que a casi un año unos y casi cuatro años otros, no le han hallado el modo a sus funciones…Tiempo que creo ya es suficiente…No se si se me puedan enojar algunos empleados del Ayuntamiento, pero creo que como equipo no han sabido cuidar lo suficiente a su jefe el alcalde en el tema de las redes sociales…Adversarios, todos los gobernantes los tienen y los van a tener y el caso actual no es la excepción, ni tiene porque serlo, así es la política…Pero creo que muchos de los que forman parte del equipo del médico ABEL no hacen la suficiente defensa de él cuando algunos sin razón lo atacan en las redes sociales…Se puede ver una frialdad enorme de la mayor parte de los empleados de la alcaldía, cuando los adversarios del presidente municipal suben algún ataque contra su administración…Y vaya que a algunos les está yendo, de lo mejor…A ponerse las pilas!…El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR viene a Soto la Marina este próximo domingo ocho de septiembre…A la una y media de la tarde estará visitando el Hospital Rural de esta cabecera municipal…Esto dentro de la gira de trabajo que viene realizando por los 80 hospitales que pertenecen al sistema IMSS BIENESTAR…Pues el profesor GUADALUPE LEAL RODRÍGUEZ en su calidad de Coordinador Regional de la UGOCM asistió al informe de labores de los senadores Morenistas AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y GUADALUPE COVARRUBIAS que se llevó a cabo la semana pasada en Tampico…Ahí tuvo la oportunidad de saludar entre otros al líder del senado RICARDO MONREAL así como a la dirigente nacional de Morena YEIDCOL POLEVNSKY…Cierto es que como trae charola de una organización con cercanos nexos a los Morenistas LUPE LEAL ha estado cultivando relaciones personales y políticas con algunos grandes de ese partido y si se descuidan algunos les podría ganar el mandado en territorio local, una vez llegado el momento…Por cierto mi compadre GUSTAVO BARQUEIRO también está al frente de la UGOCM pero en el vecino municipio hermano de Aldama…Cuenta la historia política de nuestro municipio que cuando TEMO ARELLANO entró de presidente municipal, le dijo al finado SAMUEL PIZAÑA que le hubiera gustado que fuera su chofer, “lo único malo de ti es que apestas a LEONARDO!…Se refería a que PIZAÑA acababa de terminar el período de LEONARDO BARRIENTOS como su chofer…TEMO no quiso nunca nada que oliera a Los Tavares o a LEONARDO BARRIENTOS aunque finalmente fueron ellos los que lo apoyaran en su campaña…Lo que pasa es que el profesor LEONEL TAVARES y LEONARDO BARRIENTOS eran del grupo de Don ENRIQUE CÁRDENAS y CAVAZOS rencoroso como era no quería a Don ENRIQUE (+)…Igual de cierto es que en aquellos años en Soto la Marina solamente eran dos los grupos políticos que se disputaban el poder municipal cada tres años…LOS TAVARES y LOS RIESTRA…Y la lucha interna solamente se daba entre el PRI pues el PAN y los demás partidos ni se sabía de su existencia en nuestro municipio…Los GARCÍA y LOS VÁZQUEZ así como los DE LA FUENTE y los ROMERO se distinguieron por ser del grupo de los Riestra…Mientras que los RODRÍGUEZ y Los TORRES así como los GARZA y Los FLORES siempre fueron de la corriente TAVARES…salvo algunas excepciones de miembros de todas esas familias que de repente se les veía participar con la corriente de enfrente…Casi 450 alumnos son los que se inscribieron en la Secundaria Técnica 12 de Soto la Marina…Esto habla de un importante aumento en la matrícula escolar del referido plantel educativo…Estos números dejan bien establecido y nos dicen de manera clara sobre el muy buen trabajo docente y directivo que se está realizando en esta que es la primera secundaria que tuvo nuestro municipio…El Profr. PEDRO MARES JUÁREZ fue electo en fechas anteriores como presidente de la Asociación de ex alumnos de la Escuela Primaria del Ejido La Peña…La semana pasada encabezó la entrega de útiles escolares a los alumnos de ese plantel…Producto de la cooperación que se realizó entre varios de los ex alumnos que conforman y forman parte de la referida asociación…Una muy honda consternación causó entre la sociedad de nuestro municipio el sentido fallecimiento del Médico Veterinario FÉLIX MENDOZA el pasado jueves por la tarde en un hospital de Ciudad Victoria…Originario lo fue de la ciudad de México en donde vivió sus primeros años en una casona familiar ubicada por la avenida Reforma, en pleno corazón de la capital del país…Chilango por nacimiento…Pero marsoteño, como el que más, por adopción…Descanse en paz!…En otro orden de ideas, Pues me comentó JUAN HERRERA que en su partido el PRI se puede aspirar a mejores cosas en lo político si hacia el interior se dejan de lado las cuestiones personales y se anteponen los intereses del partido…Dice JUAN HERRERA quien por cierto es nativo de Enramadas que el PRI puede resurgir y con fuerza en la elección local del 2021…Veremos y esperemos…Lo cierto es que los priistas que se quedaron dentro de su partido después de la serie de derrotas políticas que han sufrido en los últimos años son elementos que tienen la camiseta bien puesta…Y no hay motivo para que sean objetos de burla o de escarnio por parte de la demás clase política…El ser fieles y leales a un partido, es de grandes y más cuando no están en el poder…Pues ser leales y fieles a un partido solamente en días de “vacas gordas” no tiene la menor virtud…Cuando un partido está arriba, todos quieren estar ahí…Esa no es ninguna gracia!…Por otro lado, en ninguna institución o dependencia de servicio del nivel que sea son perfectos…Pues no trabajan ni la dirigen personas perfectas…Solamente el de mero arriba, es perfecto…Viene este comentario a colación porque de repente escuchamos quejas sobre el servicio que se brinda en el Hospital Rural de esta localidad…A lo mejor de repente alguien del personal no anda, “en su día”…Lo que no es justificable de ninguna manera…Pero creo que debemos de verle el lado positivo a nuestro hospital por las miles de acciones buenas de su personal que han salvado muchísimas vidas desde su fundación…Es para los marinenses una bendición contar con este servicio…Por experiencia propia con mi familia les puedo decir qué bueno que contamos con el “Coplamar” en Soto la Marina…Mi reconocimiento al gran equipo de profesionales de la medicina que en sus diferentes vertientes encabeza el Director, JESÚS VELAZCO MURATALLA…En verdad les digo, si un día por esas cosas del destino ya no pudiéramos contar con nuestro hospital nos cambiarían muchas cosas, para mal…Septiembre es el Mes del Testamento…Me comentó el titular de la Notaría Pública 303 GASPAR ARELLANO GALVÁN que durante todo este mes se estarán realizando los servicios correspondientes a la elaboración de testamentos con costos que en ocasiones tendrán hasta un cincuenta por ciento de descuento…Aprovechen…No hereden pleitos a sus familiares…Pongan sus bienes en regla!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…