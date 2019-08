Reconoce Federación estrategia de coordinación entre Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que se reforzarán las acciones de vigilancia y que la coordinación entre autoridades de los tres estados será permanente

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Agosto 28 del 2019.- Luego de la reunión de evaluación de los trabajos de coordinación de seguridad entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que la estrategia interestatal convenida el pasado 10 de julio en la capital de Tamaulipas rinde buenos resultados.

“Hoy veo en este acuerdo de coordinación interestatal rasgos que nos alientan y nos dan la expectativa de lograr muy buenos resultados con la iniciativa que han logrado los señores gobernadores. Estamos como Gobierno Federal muy satisfechos y reconocidos de la iniciativas de los señores gobernadores y hemos dejado aquí la certeza y el compromiso de acompañarlos sin regateos para que los resultados de este esfuerzo de coordinación rindan los mejores frutos”, señaló.

En la reunión se acordó fortalecer la coordinación entre las 3 entidades y el Gobierno Federal y mantenerla de forma permanente, homologar la normatividad de los estados en materia de seguridad y replicar modelos locales de éxito en el combate de los delitos de alto impacto.

“Se mencionó la homologación de la normatividad, el fortalecimiento de un marco jurídico homologado que de eficacia al trabajo de la seguridad; vemos también un modelo de judicialización muy exitoso que tiene Tamaulipas y que pudiera retomarse en el resto de los estado; también se habló de medidas o iniciativas de mediano y largo plazo que alientan la viabilidad de este proyecto”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca resaltó la necesidad fortalecer una coordinación efectiva entre los estados y la Federación para evitar regresiones en materia de seguridad en una región que ha logrado importantes avances.

“Lo que nos queda claro es que habrá una mayor comunicación pero sobre todo una mayor coordinación dentro de las obligaciones y responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos para poder alcanzar la paz, el orden y el estado de derecho. De lo que estamos convencidos es que no queremos tener una regresión de lo que ya se ha avanzado”, acotó.

Propuso construir una estrategia conjunta con objetivos claros, metas evaluables y acciones concretas; reconocer las diferencias regionales y ajustar las estrategias federales y locales en esas realidades; clasificar las condiciones de ejercicio del mando para el despliegue de Fuerzas Federales en auxilio y colaboración de las entidades federativas; establecer las reglas para que las Fuerzas Federales actúen de forma expedita cuando las entidades soliciten su apoyo y en especial cuando se trate de delincuencia organizada.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís dijo que “el resultado es positivo, que la experiencia fue para las 3 entidades muy positiva y que se logró la inhibición de la presencia de delincuencia organizada entre las franjas fronterizas”.

El mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón destacó los casos de cada entidad. “Una condición importante en Tamaulipas son las recompensas que ofrece la Fiscalía; en Coahuila su regionalización en el caso de la Laguna y el mando metropolitano en Nuevo León, son cosas que nos sirven bastante y que permitieron que este convenio se mantenga de forma permanente.

En la reunión de coordinación y evaluación también estuvieron presentes el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval; el secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, el comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio; además de autoridades de Seguridad y Procuración de Justicia de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Pues este domingo ocho de septiembre el presidente municipal ABEL GÁMEZ va a rendir su primer informe ante la sociedad de Soto la Marina…Tan importante ceremonia se desarrollará en el auditorio local, espacio que ha sido declarado recinto oficial por los miembros del cabildo local…Se ha invitado al gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Cierto es que no se ha confirmado su presencia…Igual puede enviar a un secretario de su gabinete estatal en su representación…Me comenta el secretario del ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCIA que se estará invitando a representantes de diversos sectores de la sociedad y de organismos de servicios así como a la clase política del municipio…En fin, se espera que este domingo el auditorio municipal vaya a estar repleto de gente para escuchar el informe del alcalde de Soto la Marina…Que como toda administración en su primer año, la actual tiene algunas asignaturas pendientes con la sociedad, es muy cierto…Los recursos presupuestales no están como para presumir…Pero creo que el gobierno que preside el médico ABEL ha estado haciendo el mejor de sus esfuerzos por hacerle llegar apoyos y beneficios a la sociedad…Se ha estado apoyando con bombas para el suministro del agua en más de una docena de comunidades rurales…Y en las colonias más vulnerables el alcalde no los ha dejado solos por medio del servicio que se les brinda en pipas…Se han rehabilitado una serie de caminos rurales…Se está rehabilitando el parque de béisbol que va a quedar como nuevo…De igual manera la plaza del kiosco está recibiendo su buena manota de gato con bancas nuevas y áreas de esparcimiento familiar…Que no hay ni habrá jamás recurso alguno que complete para las necesidades de la comuna, es igual de cierto…Pero nadie puede poner en tela de duda que se está trabajando con la mejor intención en la presidencia municipal…Es curioso escuchar algunos ex presidentes municipales dando lecciones de buen gobierno y de cómo se deben de hacer las cosas, cuando ellos en su momento no aplicaron esas extraordinarias recetas de las que hablan…La nostalgia por el poder!…Realmente un servidor como no soy de los periodistas que les gusta estar de tiempo completo en el edificio de la alcaldía no me había podido dar cuenta sobre la importancia del trabajo que tiene encomendado el jefe de la oficina de la presidencia municipal CARLOS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ…Su trabajo tiene mucho que ver con la participación del presidente municipal en los diferentes eventos…Es decir, el trabajo del profesor CARLOS GUTIÉRREZ no se ve en los eventos, pero sí está presente…Necesario es decir también que hay algunos directores y jefes de área que a casi un año unos y casi cuatro años otros, no le han hallado el modo a sus funciones…Tiempo que creo ya es suficiente…No se si se me puedan enojar algunos empleados del ayuntamiento, pero creo que como equipo no han sabido cuidar lo suficiente a su jefe el alcalde en el tema de las redes sociales…Adversarios, todos los gobernantes los tienen y los van a tener y el caso actual no es la excepción, ni tiene porque serlo, así es la política…Pero creo que muchos de los que forman parte del equipo del médico ABEL no hacen la suficiente defensa de él cuando algunos sin razón lo atacan en las redes sociales…Se puede ver una frialdad enorme de la mayor parte de los empleados de la alcaldía, cuando los adversarios del presidente municipal suben algún ataque contra su administración…Y vaya que a algunos les está yendo, de lo mejor…A ponerse las pilas!…

NOTAS BLANCAS:

SE PUSO EN MARCHA LA PRIMERA SEMANA NACIONAL Y SEGUNDA ESTATAL CONTRA EL DENGUE Y OTRAS ARBOVIROSIS EN SOTO LA MARINA.

Se puso en marcha por parte del presidente municipal Abel Gámez Cantú y el responsable de la jurisdicción sanitaria número 12….la primera semana nacional y segunda estatal contra el dengue y otras arbovirosis en este municipio el pasado martes por la mañana en la escuela primaria Felipe de la Garza.

En su mensaje el alcalde resaltó el total apoyo de su administración en estas campañas que tienen como objetivo la lucha frontal contra enfermedades como el dengue y el zika así como el Chikunguyna y otras arbovirosis y es que destacó que la salud de las familias de Soto la Marina es una prioridad por ello es que hizo saber sobre su total apoyo a la campaña en referencia.

De igual el responsable de la jurisdicción sanitaria de Padilla dio a conocer los propósitos y objetivos de la jornada en mención y declaró inauguradas las acciones en referencia en la que participan diferentes dependencias del sector salud y del municipio.

HABRÁ CURSO DE INGLES EN LA UNAEP LOCAL.

A partir del 16 de septiembre se estará impartiendo un curso de inglés por parte de la UNAEP Soto la Marina de acuerdo a lo que dio a conocer el Ing. Luis Rodolfo Cortés Montalvo, ante este medio de comunicación.

El curso estará dirigido a alumnos de los 14 a los 19 años de edad, indicó el funcionario de la UAT quien al abundar a este respecto, hizo saber que durará tres meses pues termina el nueve de diciembre y que para una mayor facilidad se impartirá en Línea en todas las unidades del estado.

Habrá otro curso para alumnos de los veinte a los treinta años de edad, según lo manifestó el coordinador de la UNAEP en este municipio e incluso se pueden inscribir de todas las edades y para una mayor información pueden acudir a la institución educativa que se encuentra en la planta alta de la negociación Zona Zero.

SE ESTÁN EXPIDIENDO CALCAS DE LA CNC A PROPIETARIOS DE UNIDADES AUTOMOTRICES AMERICANAS QUE RESIDEN EN EL CAMPO.

Se está apoyando con calcas o engomados a los compañeros campesinos de nuestro municipio que tienen unidades automotrices americana para que de esta manera las autoridades federales les permitan transitar en las carreteras así como desarrollar las actividades propias del campo.

Mario Alberto Cruz Ochoa, dirigente del comité municipal campesino en Soto la Marina, dio a conocer lo anterior y puntualizó que de igual manera se está apoyando a sus compañeros campesinos con permisos especiales fronterizos para que puedan ir a cualquier ciudad de la frontera norte los días que sean necesarios en sus vehículos.

Tenemos poco tiempo de haber asumido esta responsabilidad pero por deseos y entusiasmo de hacer bien nuestro trabajo no va a quedar, indicó el nuevo líder de los cenecistas de Soto la Marina quien agregó que para una información personalizada de los engomados y permisos pueden pasar los interesados al espacio que ocupa la organización campesina a su cargo, adelantando que estos trámites se aplica un módico costo de recuperación que permita el funcionamiento y el desarrollo de los servicios en la oficina cenecista del municipio.

POCO MÁS DE 100 ESTUDIANTES SON BENEFICIADOS CON EL TRANSPORTE A CIUDAD VICTORIA POR PARTE DEL ALCALDE.

Poco más de cien estudiantes de Soto la Marina que cursan su educación superior en ciudad Victoria son apoyados con el transporte a ciudad Victoria de acuerdo a lo que dio a conocer el profesor Reynaldo Barrientos Castillo.

Resalta el director de educación del ayuntamiento local que el apoyo con transporte es de ida y vuelta a la capital del estado, “de esta localidad salen los domingos a las cuatro de la tarde, frente a la presidencia municipal y el autobús los trae de regreso los viernes a las siete de la tarde y el punto de retorno es el estacionamiento de Soriana Central,” indicó.

Una cantidad cercana a los 500 pesos por cada alumno es lo que se ahorran los padres de familia, por semana, si tomamos en cuenta el costo de un autobús normal que es cercano a los 250 pesos por persona, expresó el funcionario local, quien por ello destaca el esfuerzo que realiza el presidente municipal en cuanto a apoyar la economía de los alumnos y sobre todo de los padres de familia al poner a su disposición tres autobuses por semana.

REMODELAN LA PLAZA DEL KIOSCO.

Se llevan a cabo intensos trabajos de remodelación en la plaza del kiosco desde la semana pasada y es que en primer lugar se instalaron un total de 32 bancas nuevas así como diez contenedores para basura.

Silverio Fragoso Jiménez, director de obras públicas del ayuntamiento dio a conocer lo anterior y resalta que por instrucciones del presidente municipal Abel Gámez Cantú es que se realizan los trabajos en referencia mismos que también incluyen la rehabilitación del kiosco y la instalación de juegos infantiles y en algunos casos la remodelación de algunos de ellos y una zona de arena de playa, entre otras adecuaciones.

De esta manera es como la tradicional plaza del kiosco es hoy en día un mejor espacio para la recreación de las familias de Soto la Marina, manifestó el funcionario municipal ante este medio de comunicación.

ESTAMOS EN EL MES DEL TESTAMENTO!.

Estamos en el mes del testamento, pues el presente mes de Septiembre a nivel nacional se ofrecen descuentos de hasta un cincuenta por ciento en el costo total de este importante documento.

El Lic. Gaspar Arellano Galván, titular de la notaría pública 303 de Soto la Marina, ubicada en la calle Hidalgo esquina con Juárez, dio a conocer lo anterior y puntualizó la importancia de que la gente ponga en orden sus propiedades en vida en lo referente a sus sucesores o beneficiarios.

En no pocos casos cuando el dueño de alguna propiedad fallece sin haber dejado en orden su testamento es causa de pleitos y desencuentros entre los familiares que se creen con derecho a la herencia, “pero esto se puede evitar poniendo en orden su testamento” indicó el fedatario de este municipio, quien resalta que esta promoción aplica durante todo el mes de septiembre.

ACUDIÓ EL COORDINADOR REGIONAL DE LA UGOCM GUADALUPE LEAL AL INFORME DE LOS SENADORES DE MORENA.

El coordinador regional de la UGOCM, Profesor Guadalupe Leal Rodríguez asistió al informe que rindieron la semana pasada los senadores de MORENA por Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y Guadalupe……

El coordinador regional de la Unión de Ganaderos, Obreros y Campesinos de México asistió a la ciudad de Tampico donde se realizó y llevó a cabo el primer informe de los dos senadores de la cuarta transformación dentro del contingente encabezado por el líder estatal de esta organización Elías Orozco Salazar y destacó que ambos informes fueron realistas y con datos concretos sobre sus respectivas participaciones e iniciativas presentadas ante la cámara alta en beneficio de las y los tamaulipecos.