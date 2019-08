POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Cuestionada visita de “Alito” a Sánchez Cordero

< Forzados transportistas a sostener “tarifas políticas”

< FGCV: no pedimos dádivas, sino lo que nos corresponde

1.- A muchos priistas no les agradó la visita que Alejandro Moreno Cárdenas realizó el jueves pasado a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El encuentro privado tuvo lugar en el legendario Palacio de Cobián, para algunos este es un signo de que Beatriz Pagés tenía razón cuando dijo que con “Alito”, se tendría un dirigente arrodillado frente al poder.

La pregunta que se hacen es ¿a que fue el flamante Presidente del CEN del PRI a Gobernación? La respuesta oficial es que dialogaron sobre <la importancia de los partidos políticos en la democracia mexicana>.

Sin embargo los más centrados comentan que cuando menos debió esperarse un poco antes de irse a arrodillar, perdón a saludar.

La cuestión es que el Alito Tricolor que llegó gracias al relleno de urnas al viejo estilo, sólo contó con la asistencia de 6 de los 12 gobernadores priistas en su toma de posesión y eso es un mal signo en el comienzo de este proyecto de resucitación del partido.

Con el agregado, de que la clase política Tricolor se encuentra inquieta luego de la presencia de figuras como la propia Pagés y el ex rector de la UNAM, Arturo Narro Robles, que acudieron a la convocatoria del nuevo partido “Futuro 21”, una mutación del PRD pero con la suma de organizaciones sociales y de priistas, panistas, militancia de Movimiento Ciudadano, lo que fue del PANAL un verdadero Frankenstein, cuyo objetivo común es <todos contra el populismo>, Usted comprenderá cual es el centro de la lucha es hacer contrapeso a Morena.

La inquietud es porque detrás de estos personajes, también puede sumarse Manlio F. Beltrones, que en apariencia está muy tranquilo, retirado y lejos del bien y del mal.

En este movimiento político figuran el excandidato a la Presidencia Gabriel Cuadri, el senador Miguel Mancera, y por el PRD Jesús Zambrano, Jesús Ortega y el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles.

En fin, el escenario se pone interesante.

2.- EL RECLAMO DE FGCV A LA FEDERACIÓN.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reclamó una vez más al Gobierno Federal los recursos a los que tenemos derecho, por ser uno de los estados más productivos del país a través de nuestra frontera. “No estamos pidiendo dadivas en el próximo presupuesto. Es intolerable que Tamaulipas dejara de percibir en el último año más de tres mil millones de pesos.

Y dejó claro: “no estamos solicitando recursos para que los ejerza el Estado, lo que planteamos al gobierno Federal es que aplique recursos en favor de nuestra infraestructura, en nuestros puertos y carreteras, al Sistema de Educación, en Salud, Seguridad y para el campo, queremos que nos regresen un poquito de lo mucho que está dando nuestra entidad”.

La demanda del gobernador tamaulipeco tuvo lugar durante el acto inaugural del Ciclo Escolar 2019-2020 en la ciudad de Reynosa, el escenario fue la Secundaria Federal No. 4 “Marte R. Gómez”, la misma en la que 40 años atrás recibió en sus aulas a Francisco García Cabeza de Vaca y fue oportunidad para evocar recursos de su etapa estudiantil.

En su mensaje a los escolares, el mandatario estatal deseó lo mejor al más del millón de alumnado tamaulipeco, de todos los niveles, desde pre-escolar hasta educación superior y fue oportunidad para comprometerse a redoblar esfuerzos en gestiones para que no haya más impacto negativo en el tema presupuestal del siguiente año.

Se refirió a la mala decisión federal de cancelar proyectos de desarrollo carretero que se venían llevando a cabo año tras año, lo cual impacta negativamente a Tamaulipas dado que es un estado con el mayor flujo de comercio con Estados Unidos, Dijo que le parecía inadmisible la parálisis de los trabajos de mantenimiento, el seguimiento a las obras de infraestructuras ya programadas por varios años para lograr mejoras sustanciales a las vías de comunicación.

El gobernador de Tamaulipas no pasó por alto la falta de acción de la Federación en temas vinculados a la Comisión Nacional del Agua. El Gobierno del Estado con sus ahorros, apoya los proyectos de desarrollo de agua y drenaje para mejorar los servicios, lo cual se hará en varios municipios entre ellos Reynosa y Victoria, “pero también necesitamos que la Federación haga lo propio, y si nosotros invertimos un peso, que ellos pongan otro”.

Nosotros nos preguntamos si el Delegado de delegados, JR Gómez Leal hará llegar este mensaje al centro, a la cúpula, o se lo guardará como tantos otros reclamos. O como dijo aquel, “Ni los veo, ni los oigo”.

3.- El problema del transporte colectivo es de carácter mundial. Estudiosos del tema coinciden en que el servicio eficiente no está al alcance de las clases populares, son los subsidios de los gobiernos (por ejemplo al Metro de la CdMx) los que logran nivelar ese déficit, pero por otro lado, la carestía de los insumos a partir del siglo XXI amenazan con explotar y terminar con las cuotas especiales fijadas para estudiantes y adultos mayores.

Este es un tema que debe ser analizado desde la perspectiva de conservar un ambiente sano al reducir las emisiones contaminantes y bajar los indicadores del tránsito de vehículos particulares al ofrecer un transporte eficiente, fomentar el uso de la bicicleta, ponerlo de moda como una práctica saludable y que no sea visto de manera discriminatoria, porque hoy en día este medio de transporte es propio de la clase económicamente débil y hay quienes ven con desprecio esta opción de transporte.

En algunos poblados de Cuba se utilizan taxis que operan con motocicletas, una especie de “calandrias” con techo, es un asiento para tres personas cómodamente instaladas. Pero además hoy en Corea se fabrican y promocionan a través de Internet, unidades motrices arrastradas también por motocicleta, pero con apariencia de automóviles, camionetas con capacidad para 9 personas más conductor. En fin hay muchas formas de hacer más económico y eficiente la transportación urbana, es decir no estamos hablando de unidades para salir a carretera, sino para la movilidad citadina.

Asimismo el reclamo de aumentos en las tarifas por parte de los concesionarios, la falta de espacios para estacionarse, la necesidad de caminar como práctica saludable, la reducción de emisiones de los automotores, todas estas demandas tienen que ser organizadas en un solo plan, para llevarlo a la práctica, diseñadas en una política pública, la cual para que sea exitosa requiere de hacer una labor de convencimiento a los usuarios de lo que representa esto en salud ambiental, cuando nuestra atmósfera se encuentra amenazada.

Este es un tema que se sufre en la República Mexicana y en Tamaulipas como parte del país. Ayer la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) de la Cd. de México sostuvo una reunión y emitió un comunicado, donde expresaron que desde hace más de 25 años los gobiernos de la ciudad, los han forzado a mantener una “tarifa política”, subsidiada por los concesionarios, hacia cada una de las personas que hacen uso del servicio.

La FAT hizo alusión al Sistema Metrobús de la Cd. de México, el cual se encuentra en quiebra, porque sus tarifas no lograr cubrir los subsidios decretados por el gobierno en beneficio de los usuarios,

La realidad es que no hay estado del país donde los concesionarios estén satisfechos con las tarifas, tampoco lo estarán los ciudadanos si se les incrementa o cancelan los subsidios y mucho menos si no hay una mejora sustancial del servicio.

La movilidad es un problema que se sufre en todo el mundo y nosotros no somos la excepción. Un problema que ya no puede ser ignorado y que no es sólo de tarifas, con las cuales los implicados en la operación del sistema de transporte, no logran proporcionar un servicio de calidad.

Es un tema en el que concurren muchos protagonistas, incluyendo al ciudadano de a pie, entre más pronto se tome el “toro por los cuernos” estaremos encontrando una solución planeada a corto o mediano plazo y no esperar a que un buen día el problema explote como está ocurriendo con las Comapa´s.