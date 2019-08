GRILLA POLITICA

Profr. Humberto de la Garza González

Graves, pero muy graves, fueron consideradas las declaraciones que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación de que no le preocupa que en el último trimestre del año al crecimiento económico haya sido de 0.0, ya que a él le interesa que las familias estén mejor económicamente, que el desarrollo del país…..Pero sepa usted que después se contradijo en otra de sus mañaneras y dijo que como es muy terco, el crecimiento del Producto Interno Bruto va llegar al 2%, a pesar de que todas las calificadoras han establecido que no va llegar ni al 1%….Y la verdad que es grave lo que está ocurriendo, ya que los analistas coinciden en señalar, que no ven de donde saldrán los recursos para “mantener” tantos programas de “regalar” dinero en los que AMLO tiene especial interés y de esta manera tener un “clientelismo” electoral asegurado para todo lo que se le ocurra y hasta su reelección, pues hay que recordar que a pesar de que firmó ante Notario Público que no buscaría la reelección, -que por cierto la ley se lo prohíbe- dijo que estaría de Presidente el tiempo que el pueblo quiera…. Y para que se dé cuenta de la ambición del poder por el poder que buscan lo de MORENA, está a la vista de todos en el Congreso de la Unión, la disputa por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara diputados por parte de los grupos que lideran Martí Batres Guadarrama, quien pretendía reelegirse en esa comisión y el de Ricardo Monreal Avila, Coordinador de los Senadores de MORENA, quien de algún modo impuso a su homóloga de Tabasco, Mónica Fernández Balboa, paisana de “El Peje” y lo que seguramente que no hizo solo…. Según Martí Battes, se trató de una elección “amañada”, ya que se permitió la votación en el proceso interno de miembros del PES y no del PT, razón por la cual no aceptaba los resultados…..Dentro de la clase política, no es un secreto que Ricardo Moreal Avila está buscando a toda costa desbancar de la dirigencia de MORENA a Yeidckol Polevnsky Gurwitz, “Citlali Ibáñez Camacho” su nombre original, y para eso apoya de manera firme a su suplente Alejandro Rojas Díaz, quien por cierto calificó la convocatoria para la renovación de la dirigencia del partido como una “trampa” y una “burla” para excluir a millones de militantes, por lo que de no ser ajustada la impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación…..Para Diego Fernández de Ceballos, todos los garrafales errores que viene cometiendo el Presidente AMLO, solo son producto de un hombre enfermo, que no dimensiona la trascendencia de sus palabras….El excandidato presidencial del PAN en 1994 se refirió al comentario que hizo el AMLO en conferencia de prensa, en el sentido de que se ponga un punto final sobre el tema de enjuiciar a los expresidentes de México, “pero si la gente lo solicita, que se realice una consulta para determinar si los exmandatarios deben ser sometidos a juicio”…..Diego Fernández se pregunta que si no habrá funcionarios honestos, de esos que están muy cerca de Presidente, para que le digan que no está bien lo que dice, bajo en el entendido de que todo ese daño que está haciendo, no se lo perdonará el pueblo de México……Por cierto, para que vea usted que AMLO hace lo que viene en gana y que puede hacer lo que le pegue la gana, hace unos días violó la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, ya que no portó la banda presidencial cuando recibió la cartas credenciales de nuevos embajadores, como también así se establece para el informe presidencial y la celebración del “Grito” por el Día de la Independencia el 15 de septiembre…..Pasando a temas locales, le comentó que tenemos conocimiento de que dirigentes de partidos y de grupos políticos de distintos institutos políticos están buscando ciudadanos con amplio reconocimiento en la sociedad, para que participen como candidatos a la alcaldía en las elecciones del 2021…..De ser cierto lo que nos comentan, creemos que es muy anticipado lo que andan haciendo los opositores al PAN, ya que apenas estamos llegando al primer año de la actual administración y ya andan buscando “candidatos” y hay que considerar que de aquí al 2021 pasarán muchas cosas y en la política ni se diga……Pero bueno, todo esto puede ser debido a que en las filas de los partidos opositores al PAN no tienen “cartas” fuertes para lo que vendrá, porque como usted lo sabe, el PRI quedó “moribundo” con poco más de 500 votos en la elección del pasado mes de julio y nadie va querer representarlo en proceso electoral alguno y en MORENA no acaban de ponerse de acuerdo, ni le garantizan nada los poco más de 1,600 votos de la elección federal de julio y el PRD ni figuró…..Y ya que hablamos del Sol Azteca, todo hace indicar que ante la caída libre en la que se encuentra, los dirigentes perredistas ya se están poniendo de acuerdo con otros cuadros políticos, como Gabriel Quadri, ex candidato presidencial y el ex Secretario de Salud, José Narro, quien quiso ser presidente nacional del PRI, para refundarlo bajo el nombre “Futuro 21”, ya que el PRD está dispuesto a cederle el registro…..Entre quienes participan en este nuevo proyecto destacan militantes del PRD, PRI, PANAL, PT y hasta del PAN, destacan Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Silvano Aureoles, Ángel Ávila, Fernando Belauzarán, Camerino Márquez, Estephany Santiago, Adriana Díaz, Karen Quiroga, Arturo Prida, Nora Arias, Víctor Hugo Lobo, Carlos Navarrete, Antonio Ortega, Antonio Medina, Guadalupe Acosta Naranjo, Beatriz Pagés Llergo, Ciro Mayen, Rodolfo Higareda, Rubén Aguilar, José Narro, Purificación Carpinteyro, Cecilia Soto, Gabriel Quadri…..Por otra parte, déjeme decirle, que nuestro buen amigo, el ex alcalde, Artemio Arellano Conde, quien cuando fue presidente municipal hizo jurar ante una Biblia a varios de sus allegados, entre ellos a Javier Molina, de que le serían leales por siempre y en las filas del PRI, quien además habría dicho que pediría que la “bandera” del tricolor le fuera colocada en su féretro el día que muriera, se olvidó por completo desde hace algunos años de sus “ideales”, buscando por supuesto su bienestar personal y ahora pretende convertirse en candidato de MORENA a presidente municipal para el 2021, pensando que está viviendo aquellos años en los que la política se manejaba de otra forma…..Recordamos aquella versión, de que cuando Manuel Cavazos Lerma le dijo al entonces Alcalde, Leonardo Barrientos Garza (+) que el candidato iba ser Artemio y él le contestó que además de no tener equipo político y no representaba garantía de triunfo; el entonces gobernador le preguntó, que cuantos votos había ganado él (Leonardo) y tras responderle con cuantos, nuevamente MCL le responde y le dice que con esos tenía que ganar Artemio, porque de lo contrario que se atuviera las consecuencias….Y Artemio fue Alcalde…Por cierto en un proceso electoral judicializado, porque solo 6 votos fueron la diferencia y no hubo poder humando que lo revirtiera, ya que Manuel Cavazos Lerma quería a toda costa que Artemio fuera alcalde…….Por cierto, Leonardo dejó la alcaldía en manos de Angelita Alfaro Barrientos, porque su suplente, Arnoldo Tavares de la Garza no aceptó suplirlo; ya que paso a ser diputado en sustitución de la Profra. Rosalinda Banda Gómez, quien participaría como candidata a la presidencia municipal de San Fernando para el periodo 1993-1995….En el apunte final le comentó, aunque le digo que a mí no me lo crea, pero me hicieron saber que desde la cúpula nacional de MORENA hay un interés muy fuerte de que en las elecciones del 2021, quien sea candidato o candidata la alcaldía, tienen que llevarse la victoria electoral aquí en Soto la Marina y que para eso empezarán a buscar la manera de hacer alianzas con personajes políticos de otros partidos, que ya se han dado cuenta que en el PRI o en el PRD ya no tienen nada que hacer, pero que sin eso signifique que les vayan dar la candidatura, porque lo que quieren es que se les dé oportunidad a cuadros nuevos y que sean bien vistos por la sociedad…Es todo, nos leeremos en la próxima Grilla Política.

GASOLINERA LANDUA DE LA PESCA NO PERMITE REVISION DE LA PROFECO

Atendiendo denuncias contra gasolineras y verificaciones rutinarias, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informó ayer que tres estaciones de servicio en el país no permitieron ser verificadas, siendo estas Súper Servicio Los Mangos, con dirección en Carret. Federal Córdoba-Veracruz km.109+950 La Bocana 94270, en Medellín, Veracruz, Gasolineras Sharon, domicilio en Libramiento Tecnológico San Marcos s/n San Diego Chalma 75859, en Tehuacán, Puebla Y SERVICIOS LANDUA, CON DIRECCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO LA PESCA, EN SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.

Esta información, también la dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de este pasado lunes, cuando toco el tema de las estaciones de servicio que tienen el precio más alto de los combustibles y cuales dan más barato, de cuyo asunto la Profeco informa que del 8 al 14 de agosto; en gasolina Premium, Orsan del Norte, en San Pedro Garza García, Nuevo León, registró el precio más caro de $21.99 y la más económica la tuvo Autoservicios Petroleros y Comerciales del Golfo, en Coatzacoalcos, Veracruz, con precio de $18.99.

De acuerdo a la página de hoy martes 20 de agosto del 2019, donde se dan a conocer los precios máximos diarios de los combustibles, las gasolineras en Soto la Marina deben vender la Magna en $19.01 el litro, la Premium en $20.36 el litro y el Diesel en $20.56.

En esa misma página las estaciones de servicio de Soto la Marina reportan los precios siguientes para hoy:

GASOLINERA LA MARINA VIEJA: Diésel Automotriz $20.45; Magna$18.90; Premium $20.40.

Combustibles y Lubricantes AME: Diésel Automotriz $20.50; Magna $18.90; Premium $20.40

KANTAK: Diésel Automotriz $20.50; Magna $18.95; Premium $20.25

LANDUA (LA PESCA): Diésel Automotriz $20.95 y Magna $19.40