Firman Alcalde de Soto la Marina y Director General del ITEA convenio “El Buen Juez” para combatir el rezago educativo en empleados de la presidencia municipal

Para combatir el rezago educativo entre empleados de la presidencia municipal, el pasado miércoles se firmó el convenio “El Buen Juez”, por parte del Alcalde, Abel Gámez Cantú y el Director General del ITEA en Tamaulipas, Dr. Roberto González González, durante sencilla ceremonia que se celebró en la Sala de Juntas del Ayuntamiento.

Resaltó el Director General del ITEA, que el propósito de este programa es seguir combatiendo el rezago educativo, no solamente entre los empleados de los diferentes niveles de gobierno, como en este caso del municipio, sino que también sea aprovechado por la comunidad en general que no ha tenido la oportunidad de concluir su educación de primaria o secundaria, “este es uno de los compromisos y preocupaciones del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca” expresó en parte de su mensaje, no sin antes reconocer el apoyo que a este respecto se está brindando por parte del alcalde Abel Gámez Cantú.

El presidente municipal por su parte, destacó su total respaldo a este programa “El Buen Juez” y manifestó que habrá de dar las indicaciones necesarias para que los empleados del Ayuntamiento que no han terminado su educación primaria o secundaria, tengan las facilidades necesarias para que tomen sus clases y que en este caso será la administración a su cargo la que disponga de un asesor educativo que imparta las asignaturas correspondientes.