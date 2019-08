EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Estamos a 26 de agosto, por lo que el tiempo que sí es democrático, avanza más rápido de lo que uno pueda pensar…Dentro de un par de semanas el alcalde ABEL GÁMEZ CANTU va a dar ante el pueblo de Soto la Marina su primer informe de labores…La cita es el ocho de septiembre, en el Auditorio local…La Pesca como nunca ha sido sede de tantos eventos, concursos y torneos a nivel nacional e internacional, lo que ha generado que al sector comercial de aquella comunidad le esté yendo de lo mejor…Que a la gente nunca se les da gusto, es también muy cierto…Pero estos torneos no llegan solos…Llegan a La Pesca con todos los beneficios que aportan porque el gobernador CABEZA DE VACA quiere que sean en ese sitio turístico y que con ello a sus habitantes les vaya bien…Que no todos agradecen…Esto es ya otro asunto…Hablando de cosas buenas, el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ autorizó la rehabilitación de casi todas las áreas del parque local de beisbol…Me comentó JUAN LARA el responsable del mencionado espacio que se habrá de sustituir todo el techo así como se instalarán luminarias y se construirán baños y regaderas, así como una malla de protección nueva y más alta…Déjenme decirles que el tres de septiembre se estará llevando a cabo una cabalgata de Las Tunas al monumento de MINA y TERESA DE MIER en esta localidad…La cabalgata que organiza el Ayuntamiento de Soto la Marina iniciará a las nueve y media de la mañana en la población rural en mención…Son una serie de actividades las que están programadas para ese día de acuerdo a lo que me comentó el Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Esto dentro del marco de los festejos por el 269 Aniversario de Soto la Marina que tiene programadas la administración local que preside el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Pues los cenecistas de Soto la Marina ya tienen nuevo líder en la persona de MARIO CRUZ OCHOA…MARIO es nativo del Ejido Guayabas de la zona norte del municipio y es hijo de campesinos…Me comentó sobre sus deseos de hacer un buen papel al frente de la CNC local y hay que creerle pues desde hace un buen tiempo ya había manifestado sus deseos de convertirse en el dirigente de los campesinos de esta organización…Sabe muy bien que llega en momentos complicados por la falta de recursos en dicha organización…Pero le apuesta a sus ganas y al apoyo que tendrá de parte de la dirigencia estatal a cargo de su amigo RAÚL GARCÍA VALLEJO…MARIO CRUZ sustituye a JUAN DIEGO CASTILLO quien terminó su periodo estatutario para el que en su momento fue electo…De esta manera el de Guayabas se suma a los líderes de la CNC que han estado al frente teniendo alcaldes de otros partidos como fueron los casos de LUPE GÓMEZ cuando el PAN fue gobierno con JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ, así como RODRIGO MANZANO con RAQUEL ALONSO CARMONA el mismo JUAN DIEGO CASTILLO con HABIEL MEDINA y ABEL GÁMEZ…A todos ellos la falta de presupuesto al tener alcaldes de otros partidos les fue una verdadera pesadilla el sacar adelante sus respectivas gestiones…Suerte para MARIO…Pues el compadre LUPE LEAL le sigue echando muchas ganas a la integración de proyectos productivos en los municipios de la zona centro de Tamaulipas y es que funge como Coordinador Regional de la UGOCM..También mi compadre GUSTAVO BARQUEIRO SALAS está al frente de esta misma organización, pero en el vecino Municipio de Aldama…Pues GERARDO PEÑA FLORES está destinado a ser el próximo líder del Congreso del Estado tras ser ratificado su escaño en la próxima legislatura tamaulipeca…El ex secretario de Bienestar en Tamaulipas es un hombre muy cercano al gobernador y el solo hecho de presidir el próximo congreso lo mete en automático en la carrera por la candidatura panista a la próxima fiesta grande…GERARDO PEÑA FLORES como lo estoy comentando es un cuadro cercanísimo a FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Es su hijo político…Es su creación política desde los tiempos cuando el ahora gobernador era alcalde de Reynosa…Hay otros azules que también tienen amplias posibilidades dentro del futuro juego sucesorio estatal como el Senador ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA y el Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Y hasta hay quienes pretender meter con “calzador,” a este juego al alcalde de Tampico JESÚS NADER…Por cierto si las elecciones estatales fueran en este momento no habría poder alguno que le impidiera al PAN retener el poder…El PAN luce fuerte en lo político en Tamaulipas…Igual de cierto es que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA es el líder de sus compañeros gobernadores panistas del país…En la Supervisión de Telesecundarias del municipio a cargo del Profr. JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO se declaran listos para el inicio de clases en las trece escuelas que integran dicha zona escolar…El pasado jueves 22 de agosto se celebró el Día del Bombero en nuestro país…Por ello es que el equipo de trabajo de Protección Civil que encabeza ENRIQUE ENRÍQUEZ HERNÁNDEZ recibió muchas felicitaciones por parte de la sociedad marinense…Igual de cierto es que aunque la canícula ya salió los intensos calorones no ceden en Soto la Marina…Lo que provoca que muchas personas busquen con desesperación los árboles de las plazas tanto del centro como la del kiosco…Me imagino que la gente que viaja en las peseras a las comunidades rurales y que salen a eso de las dos de la tarde de aquí de Soto la Marina, deben de ir pasando en todo su trayecto, un verdadero “infierno” viviente…Soto la Marina está considerada entre los cinco municipios más calurosos de nuestro país!…Pues anduvo por acá en esta localidad el Delegado Regional del IMSS, FERNANDO LÓPEZ GÓMEZ y es que realizó un recorrido por las instalaciones del Hospital Rural BIENESTAR donde constató el buen trabajo que se viene realizando en beneficio de la salud de las familias de este y otros muchos municipios más…Lo recibió y atendió el Director, Dr. JESÚS VELAZCO MURATALLA…Es esta la segunda ocasión que en un lapso de apenas un mes, el Delegado Regional del IMSS visita nuestro hospital lo que quiere decir que trae todo el ánimo y el deseo de hacer bien las cosas en esta delicada responsabilidad que se le confirió por parte del gobierno federal…En otro orden de ideas en el Telebachillerato comunitario del Poblado Las Tunas están iniciando el día de hoy el nuevo semestre escolar de acuerdo a lo que me comentó el director, CRISTIAN OSWALDO CASTRO HERNÁNDEZ…La semana pasada se impartió el Curso Propedéutico a los alumnos de nuevo ingreso del referido plantel educativo de nivel medio superior de esa comunidad …Porque si los de MORENA dicen aborrecer políticamente a los del PRI, entonces porque es común que busquen a políticos con pasado priista para que sean sus candidatos?…No se les entiende en verdad…Odian a todo lo que huele a PRI pero se comportan como auténticos priistas en las formas internas y externas de hacer política…Les gusta como a los del PRI que los dirija un caudillo…Están siempre a la espera de lo que les ordene el jefe…No mueven un dedo sin consultar a su presidente…No se saben revelar a los designios del Tlatoani…Siempre a la espera de que el señor les marque el camino…Como en sus tiempos lo hacía el PRI…Incapaces de darle la contra al patrón…Si, definitivamente los de MORENA ahora que están en el poder se parecen mucho más a sus primos genealógicos del PRI!…En MORENA para las decisiones realmente importantes, una sola hoja no se mueve, sin la bendición del mesías…Al más estilo del viejo PRI…En temas meramente locales, el buen amigo JORGE VÁZQUEZ uno de los mecánicos eléctricos más reconocidos ahora se encuentra radicando en Morelia, Michoacán…Lo que pasa es que Cupido lo prendió y se casó en fechas recientes aquí en Soto la Marina…Su ahora esposa es de Michoacán y lo jaló con ella a esa hermosa tierra del centro de nuestro país…Nuestros mejores deseos para el buen JORGE VÁZQUEZ!…Por cierto JORGE es un apasionado del arte de la pesca y solía pasarse fines de semana enteros en La Pesca o Tepehuajes, con la caña en la mano…Otro gran apasionado de la pesca es el buen amigo JESUS JASSO RODRÍGUEZ quien labora dentro del sistema de justicia del estado aquí en Soto la Marina…Hay muchos y muy buenos chistes de pescadores…También hay muchas historias de ellos…Al igual que de cazadores…La mayor parte de sus historias la gente no se las cree…Y es que por lo regular le ponen algo o mucho de su cosecha…Para el día de hoy se tiene programada la ceremonia de inicio del ciclo escolar en nuestro municipio la cual se desarrollará en la Telesecundaria de Tampiquito y que habrá de presidir el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Pues, el ex alcalde TEMO ARELLANO se destapó como aspirante a la candidatura municipal de MORENA en el lejano 2021…TEMO en su momento pidió a su familia y sus amigos que cuando muriera lo envolvieran con la bandera de su “amado” PRI…Aunque su familia pensaba en complacerlo, llegado el momento, él se desistió de sus palabras y se fue a apoyar al PAN-PRD…Y últimamente en la elección para diputado local apoyó a MORENA aunque dicho apoyo no le sirvió de mucho a los de la cuarta transformación a nivel municipal, pues la cantidad de votos que sacaron fue miserable, por decirlo de una manera educada…Cuando TEMO fue alcalde el gobernador CAVAZOS lo apoyó con todo y esto le valió que en su momento cierto sector de la sociedad lo viera con buenos ojos…Pero igual de cierto es que en las redes sociales no le está yendo muy bien en los actuales tiempos…Ciertos sectores de la comunidad lo consideran un político anticuado…Con ideas que en la actualidad no encajan, no abonan con nuestra presente realidad… También es cierto que hacia el interior de MORENA no la tiene nada fácil en eso de hacerse de la candidatura local…Lo que pasa es que hay otros elementos de MORENA que están reclamando y con autoridad, derecho de antigüedad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…