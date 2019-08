GRILLA POLITICA

Por: Humberto de la Garza González

Después de un largo receso la Grilla Política se reincorpora con los comentarios las trascedentes del ámbito local, estatal y nacional, dada la relevancia que en el quehacer político tienen lo que en pocas ocasiones son secreto a voces, pero con un análisis profundo que permita la corrección de errores, una crítica constructiva, como es la línea de El Redactor desde hace ya casi 25 años…..Empezamos…….En el ámbito nacional le comento, que no cesan las críticas en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por la sarta de tonterías que dicen en sus “mañañeras”, como eso de pedirle a los carteles de la delincuencia, que ya se porten bien, que respeten a la sociedad, que si antes actuaban de esta manera porque los gobiernos eran corruptos, en esta su gobierno eso ya no pasa y por lo tanto deben portarse bien….A los jóvenes que participan en esas organizaciones, AMLO les mandó decir, que ahora si tienen oportunidades de trabajo, becas y muchos apoyos, que ya no necesitan andar de delincuentes…..Ah, ya antes AMLO les había pedido a las mamás de los “delincuentes” que le dijeran a sus hijos que ya se porten bien….Abrazos, no balazos, es su política contra el crimen organizado….Ahí se lo dejo para que usted sea quien juzgue….En el asunto donde si le damos la razón a AMLO, es en lo que tiene que ver con la corrupción, la víbora de mil cabezas que se arrastra desde muchos sexenios y que él ha prometido cortar de cabeza…..Lo que si no nos parece, es el hecho de que vuelve a insistir que le va preguntar al pueblo que si quiere que se investigue a expresidentes de la república, algo que no debe ser, la ley es clara y el juró hacerla cumplir, no tiene porque preguntar, se debe actuar, si hay culpabilidad de sus antecesores en delitos que se cometieron, se les debe castigar…..El caso de Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de la SEDATU y SEDESOL, a quien se le acusa de no pocos delitos, que por cierto, al parecer no graves y puede enfrentar en libertad, no debe ser utilizado como claro ejemplo de que se está actuando en contra de quienes han estado encima de la ley, pues así como hay quien la defiende, son muchas voces las que piden que tenga un juicio justo, en el que no quede duda que se trata de un “chivo expiatorio” y que los verdaderos peces gordos sigan gozando de la libertad…….Ya seguiremos hablando de otros asuntos que han sido causa de que los “bonos” del Presidente AMLO hayan estado bajando estrepitosamente, a pesar del clientelismo electoral que pretende hacer llegar a 22 millones, con los apoyos económicos que está repartiendo y que son causa de preocupación para quienes conocen muy a fondo la situación económica del país…….En temas estatales, para decirle que ya quedaron definidas las curules de representación proporcional y que serán ocupadas en su mayoría por MORENA que alcanzó 9, mientras que por el PRI solo fueron tres, una para Movimiento Ciudadano y otra para el PAN, con lo que se llega y a 14, que sumadas a las de mayoría que son 22, da el total de 36 diputados….Quienes ocuparan dichas plurinominales son: PAN: Gerardo Peña Flores; PRI: Yahleel Abdala Carmona, Florentino Aarón Sáenz Cobos y Olga Garza Roriguez; MC, Laura Patricia Pimental Ramírez y MORENA, Guillermina Medina Reyes, Roque Hernández Cardona, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Eliud Oziel Almaguer Aldape, Susana Juárez Rivera, Ulises Martínez Trejo, Esther García Ancira, Rigoberto Ramos Ordóñez y Edna Rivera López…..Es importante resaltar, que en la LXIV Legislatura que rinde protesta el uno de octubre, estará integrada por 19 mujeres y 17 varones, algo nunca antes visto, ya que si bien es cierto, con el paso de los años se ha ido incrementando, ya que en el 2013 hubo 13 mujeres diputadas, en el 2016, subió a 16 y ahora serán 19……..Quienes serán diputados por mayoría en el Congreso de Tamaulipas son: Distrito 01 PAN, Manuel Canales Bermea; Distrito 02 PAN, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez; Distrito 03 PAN, Félix Fernando García Aguiar; Distrito 04 PAN, Juana Alicia Sánchez Jiménez; Distrito 05 PAN, Javier Alberto Garza Faz ; Distrito 06 PAN, Francisco Javier Garza de Coss, Distrito 07 PAN, Alberto Lara Bazaldúa ; Distrito 08 PAN, Roxana Gómez Pérez ; Distrito 09 PAN, Marta Patricia Palacios Corral; Distrito 10 PAN, Héctor Escobar Salazar ; Distrito 11 Morena, Leticia Sánchez Guillermo, Distrito 12 PAN, Gloria Ivett Bermea Vázquez ; Distrito 13 PAN, Nohemí Estrella Leal; Distrito 14 PAN, Pilar Gómez Lea;, Distrito 15 PAN, Arturo Soto Alemán; Distrito 16 PAN, Juan Enrique Liceaga Pineda; Distrito 17 PAN, Sonia Mayorga López; Distrito 18 PAN, Miguel Ángel Gómez Orta; Distrito 19 PAN, Karla María Mar Loredo; Distrito 20 PAN, Joaquín Antonio Hernández Correa; Distrito 21 PAN, Edmundo Marón Manzur y Distrito 22 PAN, Rosa María González Azcárraga……Por cierto, el Partido Revolucionario Institucional habrá de inconformarse con la con la asignación de diputados por representación proporcional, y han dicho que acudirán al Trieltam para impugnar la resolución del Ietam , pues crn que ahí hay posibilidades de que pueda revertirse la decisión tomada, ya que insisten que les tocan cuatro espacios pluris, aunque también amenzan con acudir a la Sala Superior (del TEPJF) en caso de que así se requiera…Oiga y déjeme le comento, que la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, con mayoría morenista lestá dispuesta desaparecer los 32 organismos ciudadanos electorales que funcionan en igual número de entidades federativas, bajo su programa de austeridad y dejar los proceso locales en manos del INE, cuyo caso tiene muy preocupados a quienes se desempeñan, en este caso en el Instituto Electoral de Tamaulipas, no solo porque se quedarían sin trabajo, sino también porque MORENA parece que busca tener el control electoral en todo el país, pasando de esta manera por encima de la autonomía de los estados……En otros asuntos, para decirle que a nivel estatal ya se trabaja en lo que tiene que ver con el III Informe que ante el Congreso del Estado y al pueblo de Tamaulipas, habrá de rendir el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que podría ser en la segunda quincena del mes de septiembre…..Y hablando de informes, quien también prepara lo que será su primer comparecencia ante sus representados, es el alcalde, Abel Gámez Cantú, cuya ceremonia está fijada para el 8 de septiembre en el Auditorio Municipal, que ha sido declaro como recinto oficial para la Sesión Solemne del H. Cabildo de la Administración 2018-2021……Como seguramente usted se enteró, el pasado 11 de agosto se llevó a cabo la elección interna del Partido Revolucionario Institucional para elegir a sus nuevos dirigentes nacionales…..Lo cierto de esto es, que aquí en Soto la Marina este proceso interno paso sin pena ni gloria, ya que de los más de 3 mil ciudadanos que parecen en el padrón local, solo unos 300 salieron a votar, todavía menos de los que participaron en las elecciones del uno de junio…..Esto sin lugar a dudas significa, que el tricolor está desapareciendo y que ya ni sus afiliados creen en su partido…..Una muestra de lo que está sucediendo al interior del antes “invencible”, es la renuncia de la ex gobernadora de Yucatán y ex candidata a la Presidencia del PRI Nacional, Ivonne Ortega Pacheco, quien renunció a su militancia bajo el argumento de que hubo fraude en el proceso interno…….Pero si le gustó cuando la eligieron candidata?…Y así escribió en su cuenta de Twitter…”En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó”…. Así, con estos militantes, para que quiere el PRI enemigos….Con la extinción del PRI como lo pronostican muchos y la desconfianza que existe del electorado en los partidos políticos, se irá reforzando poco a la figura de los candidatos independientes, si es que no se les ocurre a los de MORENA desaparecerla, pues como lo comenté hace algunos años, llegará el momento en el que la ciudadanía vote por la persona y se olvide los partidos políticos, poniendo especial cuidado, por supuesto, en que no solo sean excelentes candidatos, sino que sean probos, porque precisamente esto ha sido lo que ha llevado a la debacle a partidos políticos, cuyo rechazo ha quedado comprobado en las urnas….Ah, y muy importante, por ningún motivo debe permitirse que el nuevo gobierno federal desaparezca los organismos electorales en los estados, porque todo hace indicar que su objetivo es tener todos los “hilos” del poder con miras a eternizarse, hacer y deshacer a su antojo, hay que recordar que en las elecciones, son los ciudadanos los que cuentan los votos y le dan certeza y credibilidad a los resultados, la democracia en manos ciudadanas está segura…….En el apunte final, para comentarle, que la Playa La Pesca, uno de los destinos turísticos más bellos de la Costa del Golfo de México en Tamaulipas, sigue subiendo de nivel, ya que este pasado fin de semana se llevó a cabo un evento nacional denominado “La Pesca Beach Fest”, bajo la Dirección General del señor Manuel Villarreal Lara, patrocinador del Mezcal La Sierra Chiquita, en cuyo evento inaugural se tuvo la anfitrionía del alcalde, Abel Gámez Cantú, en el cual se contó con la presencia del Director del Instituto Tamaulipeco del Deporte, Carlos Hernández Altamirano, quien en representación del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca declaró inaugurado el evento….También asistieron Edgar Eduardo Solís Islas, Subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística de la Secretaría de Turismo en el Estado; la titular de la Capitanía de Puerto de La Pesca, Capitana Alicia del Carmen Hernández Azuara; el Capitán de Navío Gabriel Báez López, por el Sector Naval La Pesca; Víctor García, Director de Playas, así como las mundialistas en volibol, Cecilia Ríos de Tamaulipas e Isel Santoyo de Veracruz……Este evento en el que se llevó a cabo un Campeonato Nacional de Volibol, así como un torneo parrillero y un festival de música, congregó a numerosas familias, aprovechando todavía el periodo vacacional de verano que casi ha llegado a su fin en este 2019…….Es todo, nos leeremos en la próxima Grilla Política.

