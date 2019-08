EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La infernal canícula hace estragos entre los habitantes de Soto la Marina…En los hogares marinenses donde no se cuenta con aires acondicionados se vienen durmiendo a eso de la una o las dos de la mañana…Los simples abanicos jalan puro aire caliente por lo que es común ver familias enteras sentadas en sus sillones a largas horas de la media noche o en la madrugada…Las temperaturas promedio de la una a las tres y media de la tarde son de 40 grados a la sombra y a la intemperie, un poco más…Un verdadero infierno!…Pues la semana pasada nos agarró por sorpresa el fallecimiento del ex alcalde RUBÉN HINOJOSA CORTINA…De sorpresa porque hacía unos cuantos días antes todavía andaba caminando…Aunque hay que decirlo, ya venía sufriendo daños en su estado de salud desde hace mucho tiempo…Mucha gente se quedó con ganas de ir a darle el último adiós en su domicilio de esta cabecera municipal…Pero de Victoria su cuerpo lo trasladó su familia de manera directa hasta su Ejido Santa Isabel…El famoso “Chabelo” fue alcalde durante la primera parte del sexenio de AMÉRICO VILLARREAL GUERRA y fue protegido político del entonces súper poderoso ERNESTO GUAJARDO MALDONADO aunque no lo pudo hacer diputado local como fue un compromiso que habían sellado entre los dos…CHABELO llegó a la alcaldía bajo el patrocinio del grupo TAVARES y el manto protector del ex gobernador ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ…Aunque terminó su período dentro del grupo de los RIESTRA y le entregó la presidencia municipal a ELÍAS FLORES RAMÍREZ del grupo TAVARES…La cambiante ideología política y cambio de grupo y de partidos fue una constante en CHABELO quien hasta su último día formó parte del equipo de trabajo del alcalde actual ABEL GÁMEZ CANTÚ quien lo trató muy bien y de lo mejor en esta última etapa de su existencia…El sobrenombre de “CHABELO” se debió a que era del Ejido, Santa Isabel, así se lo pusieron en la capital del país cuando andaba gestionando la emancipación de su comunidad natal…Uno de sus amigos de siempre lo fue el Profr. PANCHO SILVA CISNEROS…Compañeros políticos de la misma generación…Todavía en sus últimos días era común verlo en la casa del Profr. PANCHO disfrutando de interminables charlas de política…Teniendo el de la pluma escasos veinte años de edad me confió por un año la responsabilidad de fungir como Director del DIF a cargo en ese entonces de su esposa LUPITA YÁÑEZ…Descanse en paz! RUBÉN HINOJOSA CORTINA…Pues vino el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA al evento de Mejoramiento Genético que se llevó a cabo el pasado viernes en las corraleras de la Asociación Ganadera Local…Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ y el líder de los ganaderos en Tamaulipas JULIO GUTIÉRREZ CHAPA le agradeció por el permanente apoyo que hace llegar a quienes forman parte del sector a su cargo…Total que fue un día de verdadera fiesta para los pequeños, medianos y grandes ganaderos del municipio…No se llevó un toro quien no quiso, pues el subsidio, fue parejo y por lo tanto, todos tuvieron la oportunidad de llevarse un ejemplar que les permita mejorar la raza de sus hatos…Dentro del marco de una muy pobre concurrencia el PRI local llevó a cabo la elección de su dirigencia nacional y es que a nivel local el ganador ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS se hizo de 242 votos por solamente 49 de IVONNE ORTEGA mientras que LAURA PIÑÓN no se llevó un solo voto de nuestro municipio…Destacó el líder local JAVIER MOLINA que solamente salieron a votar cerca del nueve por ciento del padrón de militantes que fue de 3 mil 200…Bueno pero a pesar de que el tricolor pasa la peor de sus crisis políticas de su historia, déjeme decirle que en Soto la Marina ya se habla de algunos elementos reconocidos que estarían buscando en su momento la candidatura local para participar en el 2021…Nada de raro…Digo esto si tomamos en cuenta que ninguna elección es igual a las demás…El PRI es un animal político al que ya en anteriores ocasiones se le ha dado por muerto políticamente y vuelve a resurgir de sus mismas cenizas, como el ave fénix…Por cierto quien sabe si TEMO ARELLANO todavía se acuerde de aquella petición que le hizo a su familia de que cuando le tocara rendir cuentas al creador le taparan su ataúd con la bandera del PRI!…También es cierto que TEMO apoyó al médico ABEL GÁMEZ por la coalición PAN-PRD y de manera reciente en la pasada elección para diputado local jaló por MORENA…Mientras que hacia el interior del Partido Acción Nacional aquí en Soto la Marina es notorio y más que evidente el liderazgo que ejerce el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…El alcalde tiene en sus manos el manejo de la vida interna de su partido a nivel local…La llegada de manera oficial de JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ a la dirigencia azul es una muestra palpable de ello…Aparte el médico tiene la absoluta confianza del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y esto en política no es cualquier cosa…De modo que para el lejano 2021 el médico va a jugar un papel más que relevante en el tema municipal por parte del PAN…Por cierto el alcalde fue anfitrión del gobernador el pasado viernes dentro del evento de Mejoramiento Genético que se realizó el pasado viernes en las corraleras de la Asociación Ganadera Local…En el presídium también estuvo presente el líder de los ganaderos del municipio JORGE VILLAFRANCA JASSO…La gente de las colonias Menonitas de nuestro municipio también hicieron acto de presencia en este evento y se llevaron sus buenos toros de registro a sus propiedades…Un saludo cordial desde este espacio para “el jefe” JAVIER CORTÉS ORTÍZ primer regidor del cabildo en Soto la Marina…Don JAVIER tiene en el cabildo la responsabilidad de la importante Comisión de Protección Civil y Seguridad Pública…Don JAVIER CORTÉS es de esos hombres de antes, de esos que te saludan y te respetan…Franco, sincero y de buena voluntad…Bien intencionado…De esos personajes que caben en cualquier lugar y en cualquier espacio…Por otro lado, me comenta el Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO que se está avanzando bastante en lo que tiene que ver con la integración del documento de lo que será el primer informe del presidente municipal…El informe del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ está programado para el próximo ocho de agosto en el Auditorio Municipal…Hablando del equipo de trabajo del alcalde me reporta su Director de Obras Públicas SILVERIO FRAGOSO JIMÉNEZ que se llevó a cabo la introducción de la red de drenaje en la Calle Galeana de la Colonia Magisterial y que se realizaron acciones de rehabilitación en la playa de La Pesca así como se continúa trabajando en el suministro de agua en pipas a familias de diferentes sectores de la localidad y de comunidades rurales…La Dirección de Obras Públicas del municipio es de las que presenta una mayor carga de trabajo dentro del organigrama local…Hace saber la Directora del Centro de Salud local, LUZ PAOLA HERNÁNDEZ CORTINA que se ha restablecido el servicio dental en este espacio a su cargo…Es bien sabido el excelente trabajo que está desarrollando la Dra. LUZ PAOLA HERNÁNDEZ al frente del Centro de Salud de Soto la Marina con todo y que es una profesionista con relativamente poco tiempo de haberse recibido…Cumplió años el Lic. CONCEPCION CÓRDOVA ACUÑA el pasado jueves, por lo que ese día por la noche hubo tamales, café y refrescos para quienes acudimos a diario a su negocio…Entre los asistentes podemos anotar al ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA…El tema político aparte de diversos temas no podía estar ausente…Soto la Marina es un municipio netamente político…La gente de nuestro municipio “arde” cuando de debates de política se trata…Hablando de política en las filas del priismo local les urge reinventarse como partido…Los celos por la pertenencia de tal o cual grupo así como las pugnas interminables internas los fueron reduciendo al mínimo como instituto político en Soto la Marina…Dando como resultado que a nivel local, las últimas dos elecciones locales y la de diputado local, se las haya comido el PAN…Mientras que MORENA parece ser un permanente nido de ataques entre ellos…Todos se pelean o mínimo se desconfían entre cada uno de los que juegan su futuro político dentro de la cuarta transformación…Los de MORENA con los poco más de 1 mil 200 votos que sacaron el pasado mes de junio se ven chiquitos, políticamente…Y da la razón que los de MORENA no solamente con esos 1 mil 200 no les alcanza para ganar la presidencia municipal…Necesitan de perdido, unos 6 mil votos…Y esta es una cifra y una cantidad que para lograrlas, los de MORENA, están pero “en chino”!…De muy buenas fuentes me dicen que ya ratificaron o que van a ratificar en el desarrollo de la presente semana al Dr. JESÚS CORTÉZ CRUZ como Director del CBTa 271 de aquí de Soto la Marina…El Dr. JESÚS CORTÉZ tiene muchos años de formar parte del sistema antes conocido como DGETA tiene tres doctorados y tengo entendido que va por otro más que enriquecerá, su ya de por sí excelente currículo…En otro orden de ideas, toda esta semana y la próxima estará atendiendo el módulo del INE en un espacio de la presidencia municipal… A un lado de la explanada, precisamente…La Asociación “Regala una Esperanza” de esta localidad, se encuentra conformada por mujeres que son pensionadas y jubiladas por parte de diferentes dependencias…Llevan a cabo acciones que les permiten recaudar fondos que ellas mismas entregan a personas enfermas o que pasan por diversas situaciones de vulnerabilidad…La semana pasada elaboraron tamales que pusieron a la venta en el domicilio del Profr. GUADALUPE VILLARREAL VILLARREAL, pues su esposa CHELITA está integrada a esta asociación que realiza tan nobles acciones en beneficio de quienes menos tienen…Se acerca el 25 Aniversario de esta nuestra casa editora EL REDACTOR…El 29 de noviembre se cumplen 25 años de que el comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ llegó a Soto la Marina con su empresa y los resultados están a la vista…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…