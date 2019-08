POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Diputados, más política que gestión ciudadana

Setenta y dos días después de los comicios y agotados todos los recursos de inconformidad de los partidos participante, el IETAM estaría entregando por la tarde de ayer martes los resultados precisos sobre la asignación de las 14 diputaciones locales plurinominales a 4 partidos que lograron votaciones por arriba del 3 % y siguiendo un mecanismo matemático y reglas que establece la ley para dar equidad a tal distribución.

En esas condiciones y adelantándonos al comunicado oficial debido a la hora de cierre de esta colaboración, tentativamente el PAN tendría una curul para el primero de su lista, Gerardo Peña Flores con lo cual tendrá un total de 22 de los 36 legisladores, el beneficiario de esta diputación se presume será el coordinador de la bancada albiazul y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, posición desde la cual Acción Nacional iniciará otro proyecto político rumbo al 2022.

El PAN es la primera fuerza política del estado y esto incluye al Poder Legislativo, donde la 2ª fuerza será Morena con 9 diputados plurinominales y uno de mayoría.

Los nombres de los futuros diputados guindas, quizá no nos diga nada o muy poco, pero pronto los conoceremos por su desempeño en la palestra legislativa. Aquí van los nombres de los 9 morenistas: la primera de la lista Guillermina Medina Reyes; el 2º, Roque Hernández Cardona (suplente del desaparecido Antonio Leal Doria); Carmen Lilia Canturosas Villarreal es la tercera del enlistado.

Hacemos aquí un paréntesis para comentarle que aunque tradicionalmente los partidos designan como coordinador de su bancada al primero de la lista, no hay impedimento para que esta posición la ocupe un elemento que se encuentre en otro lugar. Seguramente si Leal Doria (2º de la lista) viviera sería la persona ideal para esa responsabilidad, de tal manera que cabe la posibilidad de que el puesto recaiga en alguien diferente a Guillermina Medina de quien solo sabemos que es maestra y del Mante, no conocemos sus capacidades ni si parte del proyecto político de Morena.

Carmen Lilia es por sus apellidos la más conocida de nombre, ponerla al frente de la bancada guinda sería facilitar su posicionamiento en el plano estatal y claro encaminarla en su momento a la candidatura a la alcaldía.

La lista de Morena sigue así: 4º lugar Eliud Oziel Almaguer Aldape, 5o. Susana Juárez Rivera, 6º Ulises Martínez Trejo, 7o Esther García Ancira, 8º Rigoberto Ramos Ordoñez y 9o Edna Rivera López.

La tercera fuerza la conforman 3 priistas, Yahleel Abdalá Carmona, Florentino Aarón Sáenz Cobos y Ma. Olga Garza Rodríguez. Los dos primeros pertenecen al corral egidista, la tercera es una reynosense con bendición del centro donde ocupa una cartera en el Comité Ejecutivo del OMNPRI.

Por último el Partido Movimiento Ciudadano logró sobrevivir en la arena legislativa con una curul que ocupará Laura Patricia Pimentel Ramírez, un elemento joven que ha empezado a descollar y será una buena activista para su partido.

Además del interés y propósitos políticos y de partido que mueve a los diputados, los de ayer, los de hoy y los que vienen, poco es lo que traen en la agenda social y de defensa de las demandas de los tamaulipecos. Ojalá sus respectivos partidos tengan la visión para mezclar ambos intereses, los ciudadanos y los de cada instituto político.

Por lo pronto estos son los 14 plurinominales (o de representación proporcional) que conforman la propuesta que tentativamente sería aprobada ayer por la tarde en el IETAM, los cuales sumados a los 22 uninominales o de mayoría integrarán la LXIV Legislatura tamaulipeca.

SE CAYÓ EL SISTEMA, PERO NO EL ELECTORAL.- El sábado la tecnología le jugó una mala pasada a los usuarios de tarjetas de crédito y débito de diferentes bancos. El asunto no fue cosa menor porque además de afectar a una parte de la actividad comercial, provocó a un sector de la población inconvenientes que requerían resolverse en ese momento, porque una hora después ya no servía de nada la normalización del servicio, esto nos alerta que tenemos que ser precavidos y no poner todos los huevos en una sola canasta.

Le cuento una historia, fui testigo de estos lamentables episodios, resulta que estando por recoger mi auto en la agencia luego de practicarle el servicio correspondiente, efectivamente no pasaron tres diferentes tarjetas de quien estaba antes que yo, un padre de familia que mostraba angustia, porque era sábado y el lunes siguiente debía llevar a sus hijos a diferentes escuelas y no tendría la unidad. Usted sabe que uno ignora en muchos de los casos cuanto es lo que nos van a cobrar, que fue mi caso, pero por fortuna alcancé a cubrir las facturas correspondientes con efectivo, sólo era una afinación, lo cual no ocurrió con la otra persona.

Un trámite que en sábado no puede posponerse para la tarde, porque la caja cierra a las 13:30 horas, tampoco puede pagar antes porque los servicios no están concluidos y empiezan a despacharse a las 12 o 12:30 horas. Seguramente ocurrió lo mismo en todas las agencias motrices.

La cuestión es que quizá ni los familiares en casa podían auxiliar porque ya no les daría tiempo de llevar el efecto, o lo que es peor, casi nadie tiene efectivo en sus domicilios por la inseguridad.

Pero también hay otro problema para quienes necesitamos deducir los servicios automotrices en nuestra declaración de impuestos, resulta que si la suma es superior a los dos mil pesos y la pagamos en efectivo no será tomada en cuenta, por ejemplo en mi caso hubiera tenido que elegir entre quedarme sin auto hasta el lunes o perder el uso fiscal de la factura.

¿Cuál es la solución para no depender totalmente de la tecnología? Recurrir al uso de las chequeras tradicionales, portar para estos casos el pequeño documento para salir del apuro. Muchos ya no solicitan este sistema de papel, los bancos tampoco los alienta porque tiene un costo, pero no se puede estar a expensas de la tecnología. Imagine Usted el caso de un viajero que liquida su cuenta del hotel tiene comprados sus boletos de avión o autobús y no tiene otra manera de pagar que con tarjeta y en ese momento ocurre un incidente como el del sábado.

Desde luego en los supermercados ocurrieron situaciones diferentes, porque se podía regresar más tarde, repetir el recorrido por el almacén y llenar nuevamente el carrito, tuvo solución. Lo más molesto seguramente fue en las ciudades grandes donde se pierde más el tiempo por la transportación el mejor ejemplo es la Cd. de México..

Las tarjetas afectadas fueron las que tienen contactados servicios con la empresa Prosa, de ahí que hubiera otras tarjetas que si funcionaron. La tecnología tiene muchas bondades, pero cuando nos dicen <se cayó el sistema> no hay más que aceptarlo, basta con preguntarle a Cuauhtémoc Cárdenas y a Manuel Bartlett