No hay fecha para visita de AMLO al Hospital Rural de SLM





A pesar de que se ha insistido y las versiones son muy fuertes, de manera oficial no se ha dado a conocer fecha alguna para la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador al Hospital Rural No. 80 IMSS-Bienestar de Soto la Marina, aunque extraoficialmente se dice que no pasará de este mes de agosto cuando venga a estas tierras.

Por lo que se conoce, la visita de AMLO a esta población es un hecho, en virtud de que viene realizando supervisiones a los Hospitales Bienestar en todo el país, pero se maneja, que por razones de seguridad, la fecha precisa no se da a conocer de manera pública hasta unos dos días antes de la gira y hasta el momento no se sabe que ya hayan venido alguna avanzada presidencial a organizar el evento.

Había circulado también la noticia y se hacía casi oficial, que el lunes 19 de este mes de agosto el Presidente AMLO estaría en Ciudad Victoria poniendo en marcha el ciclo escolar lectivo en el CBTIS 119, pero la información fue desmentida a través de un comunicado que se difundió, pero se especula que la visita si podría llevarse a cabo y darse a conocer la gira ya muy cerca del día que vaya ocurrir.