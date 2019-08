POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< México y su centro de concentración 1942-1945

< FGCV, nada por encima de los Derechos Humanos

< Gobernadores pintan su raya, defienden soberanía

< JR se rezaga y el Guasón único activo de Morena

1.- Hoy que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advierte que Tamaulipas no será campo de concentración y que no permitirá la instalación de centros de detención o aislamiento de migrantes, déjeme comentarle que durante el gobierno del Presidente Manuel Ávila Camacho se creó en Perote, Veracruz, un centro de concentración donde se internaban a los alemanes que ingresaban al país principalmente por barco, ellos venían huyendo de los actos de poder de Hitler y de la 2ª Guerra Mundial.

Hay testimonios fotográficos recabados por historiadores e investigadores sociales y establecen que el centro de concentración funcionó de 1942 a 1945 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. En la gestión de Miguel Alemán Valdés fueron liberados los sobrevivientes y se incorporaron a nuestra sociedad.

Pocos testimonios hay de ese episodio, pero la voz popular trasmitida de padres a hijos y así sucesivamente, señalan que el Presidente Ávila Camacho instruyó esta medida a petición de Estados Unidos. Los migrantes eran detenidos por faltar a las leyes de México, cualquier pretexto era bueno para hacinarlos en esos centros carcelarios creados especialmente para los alemanes.

La cuestión es que ahora el Gobernador García Cabeza de Vaca dejó muy claro que esta entidad no albergará centros de concentración, como respuesta o aclaración a la versión emitida por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez en el sentido de que el mandatario tamaulipeco habría emitido un discurso anti-imigrante, cosa que no ocurrió.

Encinas atribuyó presuntas declaraciones de García Cabeza de Vaca de que “no se permitirán migrantes en el estado de Tamaulipas”.

El documento aclaratorio emitido por el mandatario tamaulipeco deja muy claro que en su gobierno, “No levantaremos prisiones para dividir familias o para separar padres e hijos”.

Punto trascendental en la carta del gobernador dirigida a Encinas, es cuando precisa: “por principio esencial y regla jurídica expresa, la política de contención migratoria a la que el Gobierno Federal se ha prestado, bajo ninguna circunstancia puede pasar por encima de la soberanía y potestad de las entidades federativas”.

Al respecto, posteriormente los gobernadores panista se manifestaron los integrantes de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), respaldaron la postura del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y solicitaron al Gobierno Federal, respetar la autonomía de los Estados en su estrategia desplegada para atender el fenómeno migratorio.

En el mismo documento precisaron que “México requiere de una política migratoria integral, que honre la ley y los derechos humanos”. Ni incentivar, ni criminalizar la migración. Dentro del Pacto Federal, defenderemos la libertad y soberanía de las entidades”, indicaron los mandatarios panistas.

Aquí la cuestión es que por si las dudas, si al Gobierno Federal se le ocurriera prestarse a un procedimiento parecido al de Ávila Camacho, los gobernadores panistas con su respuesta expresaron algo así como “no cuente Usted con nosotros”.

Hoy los derechos humanos están vigentes a lo largo y ancho de la Constitución Mexicana, hay acuerdos internacionales, que no pueden soslayarse.

2.- En Tamaulipas, Morena sufre una parálisis total, sus políticos padecer el mal del avestruz, con la cabeza metida en un pozo, no hacen el menor movimiento, ni sus funcionarios de partido, ni sus legisladores (diputados federales y senadores), salvo algún boletín rutinario del Dr. Américo Villarreal.

José Ramón (JR) Gómez Leal es el avestruz mayor, porque teniendo la representación total de las dependencias federales no mueve un dedo, sigue la práctica de que “calladito se ve más bonito”, quizá para evitar enfrentar los reclamos que en algún momento surgieron primero con las guarderías infantiles, luego los “despidos” por la no renovación de contratos y finalmente por no tener respuesta a las demandas de los agricultores por los apoyos a los que usualmente han tenido derecho y que les fueron suspendidos.

La cuestión es que en ese vacío de acciones y de información, el único que se hace visible es el Oficial Mayor de la SEP, Héctor Garza González, más conocido por su sobrenombre de Guasón. Tiene tablas, de eso no hay duda y todo lo aprovecha, es el caso de la “Nueva Escuela Mexicana” que tiene que ver con los contenidos escolares y no precisamente del área administrativa de la que es funcionario.

Hay un frecuente placeo de Héctor Garza por el territorio tamaulipeco, lo cual se vale, y cualquier tema es oportunidad para asomarse a los medios de comunicación.

La cuestión es que Morena, con la excepción del Oficial Mayor de la SEP, carece de cuadros capaces que debieran de estar aterrizando en Tamaulipas, las acciones de la Federación, cuando menos haciendo visible las acciones que emanan del gobierno del Presidente López Obrador.

Otra figura constante que se hace visible es Alejandro Rojas Díaz Durán, con un discurso adverso al partido y a sus figuras más representativas, todo como parte de su estrategia para conquistar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; y desde luego don Héctor Garza González anotado entre los aspirantes a la candidatura a gobernador, los elementos considerados como prospectos a esa opción que estará en disputa en 2022, ni se ven, ni se escuchan.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A ACADÉMICO DE LA UAT.- La Facultad de Enfermería en Nuevo Laredo está de plácemes con la distinción recibida por uno de sus investigadores, el Dr. Miguel Ángel Villegas Pantoja, quien fue merecedor del reconocimiento “Emerging Nurse Researcher Award” Región América Latina y el Caribe, de gran valía en el terreno científico y que viene a confirmar el nivel de desarrollo en la investigación científica, que en el día a día ha venido estimulando la gestión del rector José Andrés Suárez Fernández.

Tan fausto acontecimiento tuvo lugar dentro del Trigésimo Congreso Internacional de Investigación en Enfermería (30th International Nursing Research Congress), desarrollado en Calgary, Alberta, Canadá.

El académico Villegas Pantoja es egresado de la Licenciatura en Enfermería por la Universidad Autónoma de Tamaulipas; mientras que los grados de Maestría y Doctorado en Ciencias de Enfermería los obtuvo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el año 2015 se desempeñó como Visiting Assistant Professor en el programa Nursing PhD de la City University of New York (CUNY), Graduate Center.

El Dr. Villegas Pantoja tiene trabajos de investigación en temas como “La intervención preventiva del consumo de alcohol y disminución del contagio de VIH para mujeres jóvenes”, entre otros tópicos de gran interés para la salud del sector femenil.

Trayectorias como la del Dr. Villegas enorgullecen a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por ser egresados y formar parte de su planta docente y de investigadores.