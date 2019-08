Tuve el privilegio de jugar pelota profesional de béisbol: “Vitola”

“Tuve el privilegio de jugar pelota profesional de béisbol”, expresó la famosa “Vitola” ante El Redactor, quien recuerda que en la época de los setentas formó parte de los “Saraperos” de Saltillo que dirigía Gregorio Luque; una gloria de los rey de los deportes.

“Lamentablemente el vicio de la cerveza me ganó y no pude continuar con mi carrera de beisbolista”, afirma con nostalgia, sentado en una de las bancas de la plaza principal de Soto la Marina, afirmando que desde hace muchos años se dedica al oficio de carpintero.

Nos dice nuestro entrevistado, que con “Saraperos” de Saltillo jugó como center fil, es decir de jardinero central y jugó al lado de verdaderos “monstruos” del béisbol como Marcelo Juárez, Domingo Cruz y Andrés Mora, quien sacaba la pelota de los parques cuantas veces se le ocurría.

“En Soto la Marina hay un buen nivel actualmente, pero como que faltan más patrocinadores, ya es que el rey de los deportes es muy caro, pues cada pelota cuesta algo así como 80 pesos y cada equipo tiene que poner cuatro por juego y así es difícil”, expresa.

“Vitola” hace un exhorto a los jóvenes peloteros de nuestro municipio, que no tomen, que se cuiden y que no cambien de posiciones en el terreno de juego, que se especialicen en sus posiciones, que hagan lo que su mánager les ordena y que le echen muchas ganas.

Finalmente nos cuenta una anécdota, “jugando contra petroleros de Poza Rica en el Parque “Beto Ávila”, mi mánager Gregorio Luque me hace la seña de que toque la bola, pero me envían una recta preciosa y la prendí a todo lo que da, total que pegue triple, solamente que cuando ya estaba en tercera base mi mánager pide mi cambio, me sacó del partido, con todo y que di un batazo y me dijo esto es para que aprendas a respetar mis órdenes, yo te dije que tocaras la bola y si permito que hagas esto, entonces los demás tampoco me van a hacer caso”, rememoró nuestro entrevistado, quien reside en esta localidad desde hace muchos, pero es nativo de Estación Manuel, Tamaulipas y cuyo nombre de pila es Antonio López Soto, aunque para todo el mundo es “La Vitola”.