EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el mes que entra el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ habrá de rendir su primer informe de labores ante la comunidad de Soto la Marina…Por ello y es que para no andar con prisas, los directores y jefes de área de su administración le hicieron entrega cada uno de ellos de sus respectivos informes internos…Aunque se entiende que antes de la importante ceremonia le habrán de agregar lo que se les vaya sumando de trabajo en estos días que faltan…Poco a poco, pero el tema de los baches se ha ido resolviendo en la zona urbana…Los trabajos y las acciones realizadas por la Dirección de Obras Públicas a cargo de SILVERIO FRAGOSO están a la vista…Pues tampoco es como para decir que el anterior alcalde le haya dejado al médico ABEL GÁMEZ unas calles de calidad…Se las dejó de “primera”…Pero de primera velocidad!…Igual de cierto es que la administración local ha recibido no pocos reconocimientos por parte de diversos despachos prestigiados diferentes certificaciones que avalan la transparencia y la claridad de finanzas sanas…Hoy inician las inscripciones en el CBTa 271 de Soto la Marina de acuerdo a la información proporcionada por su director JESÚS CORTÉZ CRUZ…Y el curso propedéutico par alumnos de nuevo ingreso a partir del 12 del presente mes de agosto…Para iniciar clases el 26 de este mismo mes…Igual de cierto es que el módulo del INE está trabajando desde el pasado jueves en un espacio de la planta baja, de la presidencia municipal…Pues no que el presidente LÓPEZ iba a ir con todo contra la mafia del poder?…CARLOS SLIM y EMILIO AZCÁRRAGA así como RICARDO SALINAS PLIEGO acaban de ganar la licitación para el proyecto de poner Internet en las instituciones públicas del país…El primero es el más rico del país y el segundo y el tercero los dueños de Televisa y TV Azteca…En otro orden de cosas, el regidor del PRI ante el cabildo local RAÚL RAMÍREZ MÍRELES expresa su confianza en cuanto a que su partido saldrá fortalecido posterior al cambio de su dirigencia nacional…Proceso interno que por cierto se estará desarrollando el próximo domingo once de agosto con la instalación de casillas, en todo el país…Cambiando diametralmente de rumbo para comentarles que el Director de Turismo de Soto la Marina, CHEMA VILLARREAL anuncia LA PESCA BEACH FEST para los días 16, 17 y 18 del presente mes de agosto…Habrá una bolsa de cien mil pesos…Todo un éxito el pasado aniversario del Club Cuernos Largos de 4×4 de Soto la Marina, de acuerdo a lo que me comentaron el MVZ OSIRIS LÓPEZ LÓPEZ y el Profr. APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ organizadores del evento en referencia…Por cierto también se celebró ese día el tercer aniversario del Club RHINO de Ciudad Victoria…Un negocio muy conocido y además reconocido que se encuentra ubicado sobre la carretera nacional en el tramo de esta localidad tiene que pagar un recibo de más de 13 mil pesos por el pasado bimestre…Díganme ustedes si esta no es una paraestatal criminal?…Y no hay poder alguno que les rebaje a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, un solo peso…Pues todos los que nos preciamos de conocer la trayectoria política y social del presidente LÓPEZ recordamos a la perfección que como líder opositor a los gobiernos federales del PRI y del PAN se distinguió por encabezar manifestaciones, marchas, bloqueos y protestas de todo tipo…Unas sin razón y las menos con ella…Pero ningún presidente en su momento lo encarceló o siquiera lo presionó para que no lastimara con sus acciones los derechos de otros…Pero ahora investido como presidente apoya al gobierno de Tabasco para que encarcele a quienes se manifiesten contra la construcción de la refinería de Dos Bocas…Irónico por demás que quien se distinguió como el rey de los bloqueos y las marchas ahora vea con agrado la “ley garrote” de Tabasco…Así que ahora manifestarse o protestar en Tabasco es violentar la ley así como motivo para la cárcel…Así de intolerante se volvió nuestro presidente contra quienes no comulgan con sus ideas setenteras?…Innecesario de igual manera que en un acto de verdadero populismo haya firmado ante notario eso de que no va por la reelección…Innecesario porque cuando tomó protesta como presidente juró respetar y hacer respetar las leyes de nuestra Constitución que marcan el periodo presidencial de solamente seis años…El fue electo por seis años…O a poco no se había dado cuenta?…Así que a nadie le hace un favor con eso de que no irá por la reelección!…Pues se llevó a cabo el trámite de supervivencia de los adultos mayores que son apoyados por el gobierno estatal que encabeza FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Este trámite se realizó el pasado viernes en el salón de actos del Poblado Lázaro Cárdenas y fue encabezado por el Director de este programa en el estado, JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ ante la presencia de PEDRO MARES Director de Bienestar del Ayuntamiento, con la representación del Alcalde, ABEL GÁMEZ y por supuesto el anfitrión LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA, Coordinador de SEBIEN estatal en Soto la Marina…Saludos desde este espacio para el joven RAÚL BARRIENTOS GONZÁLEZ hasta la regia Ciudad de Monterrey, Nuevo León y es que el pasado viernes cumplió sus 18 años de edad…RAÚL es hijo del estimado matrimonio formado por RAUL BARRIENTOS HERNÁNDEZ y ELSA GONZÁLEZ DE BARRIENTOS, nació aquí en Soto la Marina, pero hace algunos años reside con sus papás, en la Sultana del Norte…Pues me comentó el dirigente del PRI local JAVIER MOLINA que el próximo domingo once de agosto se instalarán las tres casillas para que voten sus compañeros de partido en el proceso de renovación del liderazgo nacional…Serán instaladas enfrente de la Secundaria Técnica así como en las oficinas del partido la otra y la tercera en el Ejido 10 de Abril…Son tres mil 200 los priistas que tienen derecho al voto y es que la elección se regirá por un padrón nominal del propio partido…MOLINA tuvo el valor de agarrar un partido en las peores condiciones políticas y por lo tanto, económicas de la historia y este de por sí ya es un mérito de su parte…No cualquiera le entra a un reto de esta magnitud…MOLINA tiene como todos, quienes lo ven bien…Como tiene a los que le tiran con todo…Y dentro de su propio partido…Pero lo que no se le puede regatear es que ha sido leal a su partido de siempre…Sin necesidad de andarlo gritando a los cuatro vientos…Por la forma en que se le pone atención en las reuniones de directores y jefes de área a las opiniones vertidas por el Profr. CARLOS VELAZCO RAMIREZ es que podemos considerar que es uno de los funcionarios locales en los que el presidente municipal ABEL GÁMEZ CANTÚ deposita su entera confianza…La experiencia y conocimiento a fondo de temas inherentes al desarrollo de la administración municipal las pone de manifiesto y de manera sobrada el ProfR. CARLOS quien tiene a su cargo la dirección del Consejo de Planeación Democrática, en el Ayuntamiento local…Pues me comentó el líder local de los panistas JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ que todo está listo para la ceremonia donde estará tomando protesta como dirigente formal y que se llevará a cabo el domingo once de agosto en el Auditorio local…Hay que recordar que JUAN CARLOS ALCOCER está fungiendo como líder interino…Y con los mejores números como los que se entregaron en la pasada elección de diputado local…El que JUAN CARLOS reciba responsabilidades de esta magnitud siendo un elemento joven le abre un mundo de oportunidades políticas para un futuro, el cual le pinta promisorio, por ahora…También es cierto que en política como en todas las actividades de la vida diaria, la lealtad, juega un papel importante y preponderante por demás…Pues vaya que cada día aumenta el número de damitas que van a practicar zumba con la instructora CORINA ARELLANO…Las clases son por las mañanas en el Parque de Bienestar de la Colonia Tres de Septiembre…Y por las tardes en la Casa de Cultura…Creo que eso de que la instructora CORINA ARELLANO brinde sus clases de zumba por las mañanas en el parque de Bienestar, es una excelente decisión…Digo esto porque lo que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA desea es que los parques de Bienestar del estado sean el espacio propicio para la recreación familiar y contribuyan de manera efectiva en el tema de la reconstrucción del tejido social…Es decir, el gobernador quiere que los parques sean utilizados por la gente y que siempre estén ocupadas sus instalaciones…De igual manera hay que apuntar que el presidente municipal ABEL GÁMEZ apoya desde su trinchera las acciones que a este respecto se desarrollan por parte de la administración estatal que preside su amigo el gobernador de Tamaulipas…Por cierto, la semana pasada, el alcalde entregó un motor para el suministro de agua a las familias del Poblado Las Tunas…De esta manera sigue cumpliendo con los compromisos contraídos con sus representados y a ese respecto se hace necesario puntualizar que el tema del agua, por su naturaleza, es una prioridad para su administración…Mucho orgullo en Soto la Marina porque el joven futbolista ALAN LOZANO MORALES ya hasta posó en el estadio de los Tigres de la UANL y es que forma parte de las fuerzas básicas del club felino de la primera división de nuestro balompié profesional…Hoy lunes cinco de agosto se cumple el primer aniversario del fallecimiento de don CARLOS CASANOVA FLORES…Qué rápido se pasa el tiempo…Verdad?…Don CARLOS se distinguió por ser un excelente ciudadano aquí en Soto la Marina…Una voz que fue crítica cuando se hizo necesario y que la alzó ante los encumbrados…Pero que también supo reconocer en su momento las buenas acciones de los gobiernos locales en turno…Capitán de barco durante largos años de su existencia…Un enamorado eterno de los mares que surcó hasta llegar a las Islas del Caribe en sus años mozos…Vaya desde este espacio un abrazo hasta donde quiera se encuentre quien supo ser un amigo de verdad…Hasta pronto don CARLOS!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone, lo contrario…