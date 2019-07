EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Una idiotez del tamaño del mundo es la que expresó la líder de MORENA en el país, YEIDCOL POLENSVKY, cuando resaltó que fue bueno que el Congreso de Baja California ampliara de dos a cinco años el período para el que fue electo el gobernador…”Es que para que el pueblo no se canse de votar tan seguido,”…Este es la “tentación” de los Morenistas que hoy están en el poder federal…Eternizarse en el poder…De seguir así, que el presidente LÓPEZ le siga de largo unos 20 años si su salud se lo permite…”Para que el pueblo no se canse de votar tanto”…Ya se está terminando el mes de julio!…Qué bárbaro…Como pasa el tiempo de rápido…Entretenidos en nuestros problemas y actividades cotidianas, el tiempo se nos esfuma…Y a veces preocupados por cosas que al final no merecerían nuestra mayor atención…”Nada te llevarás cuando te marches”, reza un texto en ese poema hecho canción de NAPOLEÓN…Y es verdad…Nada te llevarás cuando te marches!…La recuperación económica en el Poblado La Pesca es ya toda una realidad…Los fines de semana ya se hizo costumbre que las habitaciones de hoteles se encuentren en porcentajes óptimos…Los negocios que se dedican a la venta de bebidas y de comidas, igual…Los prestadores de servicios, encantados…En fin, que es muy bueno tener un gobernador que quiere a Soto la Marina y a La Pesca de manera particular…No es fortuito…Ni menos obra de la casualidad esta importante derrama económica…Lo que pasa es que el gobierno del estado por medio de las diferentes dependencias de manera permanente realizan y coordinan actividades que “jalan” a miles de personas a la Playa de La Pesca…Lo que se traduce en elevadas ventas para los comerciantes en general de esa populosa localidad…A lo mejor la mayor parte de los pobladores de esa comunidad ni cuenta se dan…Pero es la mano del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA la que mece toda esa gama de movimientos, actividades, torneos y otras cosas más…El Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO fue padrino de la generación de alumnos que egresaron de la Escuela Primaria del Ejido La Lobera…Igual de cierto es que el tema político en la presidencia municipal está en buenas manos con el Secretario del Ayuntamiento…Tradicionalmente el lado político de toda administración municipal recae en esa área…La unidad interna del equipo de trabajo…Así como las relaciones con las fuerzas políticas externas también son injerencia formal o informal del Secretario del Ayuntamiento en funciones…A este respecto sería hasta grosero negar las capacidades de JOAQUIN CASTILLO, quien se ha convertido en los hechos en uno de los más destacados colaboradores del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Por otro lado el pasado domingo el primo MARTIN INFANTE HINOJOSA celebró en grande su cumpleaños…La pachanga fue en una conocida palapa de esta localidad…Lo acompañaron en primer lugar su familia…Y en verdad que muchas fueron las que acudieron a patentizarle su afecto y amistad…No es tampoco un secreto que el primo MARTIN INFANTE forma parte de la baraja de opciones políticas que tiene MORENA rumbo al proceso electoral del 2021…Otros que estarían en su momento dentro del tablero político de MORENA en nuestro municipio podrían ser el jefe de los programas federales HUGO MIGUEL ROJO RAMOS y también se habla de la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ…De HUGO ARELLANO la verdad es que ya nadie habla de él como posible carta para la presidencia municipal, y es que la votación que obtuvo como abanderado a la diputación local lo bajó de la nube política a la que se empezaba a subir…De igual manera me dicen que al ex alcalde HABIEL MEDINA con todo y que le dieran ganas de alborotarse otra vez, (por el partido que sea) la verdad es que se ve de lo más difícil y es que su protector el Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS lo tiene bien agarrado de allá de donde más duele…JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ asumirá el 11 de agosto de manera oficial la dirigencia local del PAN…Lo que pasa es que encabeza una planilla de unidad que será investida el próximo once de agosto ante la militancia azul y donde seguramente se contará con la presencia del líder estatal KIKO ELIZONDO…Muchos dirán que JUAN CARLOS ya es dirigente y tienen razón…Pero la verdad es que de momento funge como presidente interino tras aquella renuncia de su primo ÉDGAR AVELAR VÁZQUEZ…En la planilla de JUAN CARLOS ALCOCER van incluidos elementos de todas las corrientes que existen hacia el interior del panismo local…Por ello es que se espera que JUAN CARLOS vaya a presidir un Comité Municipal que siga fabricando triunfos electorales en Soto la Marina…La gente de Obras Públicas a cargo de SILVERIO FRAGOSO le siguen dando un buen entre al tema del bacheo en la zona urbana del municipio…Son innumerables las calles de la cabecera municipal que han sido rehabilitadas con acciones de bacheo…”Todo esto por indicaciones de nuestro alcalde ABEL GÁMEZ” me comentó el Director de Obras Públicas…Muy triste la noticia de la semana pasada por el fallecimiento de nuestro estimado amigo EMILIO MENDIOLA HINOJOSA…Fue hasta poco tiempo antes de fallecer líder de los taxistas y micros de Soto la Marina…Fueron varios los períodos que encabezó como dirigente de la organización en referencia…Su familia y amigos lo despedimos el pasado lunes por la tarde…Descanse en paz!…Por otro lado, el Presidente LÓPEZ hace muy bien en decir que su gobierno va a combatir la corrupción…Pero se le olvida que en su gobierno están dando obras millonarias sin licitación…Y esta práctica es una forma de corrupción…En su gobierno están pagando millonadas de dólares por un ex avión presidencial que no usan…Y despilfarrar tanto dinero de esa forma es también un modo de corrupción…Levantar encuestas a dedo alzado en las plazas populares para decisiones de la mayor importancia, es también una manera de corrupción…Mentirle a sus gobernados cuando dice “yo tengo otros datos” es también un evidente signo de corrupción…A ver cómo le hace nuestro presidente de aquí a un par de años para no enredarse con la enorme red de telarañas de mentiras que él solo se ha ido fabricando…Por cierto el Presidente LÓPEZ ya tiene su manual del “buen periodismo”…El buen periodismo de acuerdo a LÓPEZ es aquel que no crítica a su gobierno…Aquel que escribe cosas bonitas de la cuarta transformación…”Estos sí son buenos periodistas,” expresó sin el menor rubor en una de las últimas y ya aburridas conferencias mañaneras…En pláticas de café algunos contertulios platicaban sobre los lugares a donde algunos de ellos habían ido en estas vacaciones de verano y cuando le tocó el turno de contestar a uno de los presentes casi con coraje, respondió, “cállense la boca, si no tengo para quedarme, menos para salir”!…En otro orden de ideas, el Secretario del Ayuntamiento JOAQUIN CASTILLO GARCIA clausuró el Campamento de Verano 2019 que se realizó en esta cabecera municipal de manera coordinada entre el sector salud, la presidencia municipal y el sistema DIF local…Cabe resaltar que el Secretario del Ayuntamiento acudió a este evento con la representación del Alcald, ABEL GÁMEZ CANTU…Pues dentro del juego por la sucesión interna de la dirigencia nacional del PRI en Tamaulipas ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO es el Coordinador de ALEJANDRO MORENO y para ello es que está reclutando a cuadros del tricolor que han participado en diferentes equipos…Por este proyecto andan el ex alcalde de Victoria y ex diputado local ALEJANDRO ETIENNE y PEPE BENÍTEZ así como EDGAR MELHEM entre otros…A nivel local jalan JORGE LUIS GUAJARDO REYES entre otros con ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO…Por cierto reportan que por acá en Soto la Marina anduvo ENRIQUE la semana pasada…Bueno pues el dirigente de la CNC local JUAN DIEGO CASTILLO RODRÍGUEZ soltó las riendas de la mencionada organización campesina por un cierto tiempo, argumentando asuntos personales por atender es que JUAN DIEGO deja por un tiempo el liderazgo de la CNC municipal…Con las facultades que se le confieren es como designó con nombramiento de por medio a CARLOS AZUARA como responsable del despacho cenecista de Soto la Marina…Al parecer, por ahora en la CNC trabajan con el Programa de Crédito a la Palabra y por ello es que están auxiliando en el llenado de las solicitudes a las familias campiranas que así lo deseen…En las filas locales del PAN andan trabajando a todo lo que da en acciones de invitación a elementos que todavía hasta hace poco tiempo militaron en el PRI…Y hacen bien…La política es de sumas…No es de restas…Un partido que es vigoroso y con deseos de seguir siendo mayoritario como es el caso de Acción Nacional jamás debe de permanecer en descanso o bajar la guardia política…en política, para ganar, se requiere de votos…De muchos votos!…Y los partidos que se aferran a su sola militancia o que no vencen sus rencores por elecciones pasadas no puede llegar con bien a ningún puerto electoral…Pues ahí tienen ustedes que mi compadre LUPE LEAL RODRÍGUEZ acaba de recibir nombramiento como Coordinador de la Zona Centro de Tamaulipas, de la organización denominada, “Unión General de Obreros y Campesinos de México” (UGOCM)…Me comentó que esta organización tiene todo el deseo y el propósito de apoyar las causas de las clases económicas más necesitadas de Tamaulipas y que para ello es que se trabaja de la mano del líder de la misma ELÍAS OROZCO SALAZAR…La toma de protesta del compadre LUPE LEAL y todo el resto de la mesa directiva se realizó en fechas recientes en el municipio de Río Bravo…Felicidades al delegado municipal del Ejido La Peñita AURELIO GARCIA pues el pasado viernes cumplió un año más de vida…Claro que su familia lo festejó en grande…Como se lo merece!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…