1.- Resulta que JR Gómez Leal dio a conocer que los empleados federales de confianza de la 4ª T van a “trabajar” durante el periodo vacacional, pero no explicó que esto se debe a que la mayor parte de ellos aún no tienen derecho, porque no cumplen los requisitos de Ley, y no porque su vocación de servicio sea muy grande.

Quizá el único en Victoria que cumple el requerimiento de 6 meses de trabajo es el propio José Ramón Gómez Leal, cuyo nombramiento fue dado a conocer el 11 de julio de 2018 junto con sus homólogos de las 31 entidades restantes, pero cuyo nombramiento debió surtir efecto el 1º de diciembre de ese año. En igualdad de condiciones está Elizabeth Cruz, coordinadora regional de los programas federales en la zona sur.

En cambio hay una legión de empleados sin sueldo cuyos integrantes se denominan <siervos de la nación>, que han estado trabajando desde antes del 1 de diciembre en la integración de padrones para la asignación de beneficios de política social, lo hicieron sin percibir ningún recurso económico, parte de ellos ya tiene empleo pero otros no.

Pero el tema son las vacaciones de la nueva burocracia federal cuya mayoría empezó a incorporarse el 1 de abril, dado que los salientes permanecieron en las fuentes de trabajo hasta el 30 de marzo, les pagaron enero y febrero y para de contar, ni las gracias les dieron.

De tal manera que los nuevos empleados federales de confianza empezaron a arribar a partir de abril y de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que en su artículo 30 señala un mínimo de seis meses consecutivos de servicios para disfrutar de uno de los dos periodos anuales de vacaciones por 10 días laborables cada uno, es decir dos semanas porque no se trabajan sábados y domingos.

Tenga Usted por seguro que esa es la razón por la cual no van a tomar vacaciones, porque si tuvieran derecho a ellas tendrían que pagarles y el doble, y la austeridad republicana no lo permitiría. También la misma ley señala que las guardias que se integrarán en periodos vacacionales para la tramitación de asunto surgentes, serán cubiertas por quienes no tuvieran derecho a vacaciones.

Así que las declaraciones de JR son verdades a medias.

Y por otro lado, una parte de las delegaciones están inactivas, sin recursos, casi sin empleados y sin rumbo, solo operan dentro del marco que ya tenían establecido las del IMSS e ISSSTE, CONAGUA y en su nueva expresión las encargadas de las políticas sociales, cuyos recursos han empezado a fluir hace unos días, es el caso de las becas. En fin, son los nuevos tiempos de la austeridad republicana dentro de la 4ª T.

Esta lentitud en los procesos, la falta de recursos y por lo tanto de dinamismo en las dependencias federales han dejado muy mal parado a JR Gómez Leal, a quien hace unos meses lo candidateaban para gobernador por la vía de Morena. Cariño que no se refleja en apoyos para que un ahijado político cumpla sus cometidos, se fortalezca y pruebe ante la sociedad que tiene el apoyo del padrino, no es cariño y no hay vistos de padrinazgo.

2.- Después de que el Secretario General de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas (filial de la CTM), Edmundo García Román, apoyó a Chucho Nader en su campaña por la candidatura de la alcaldía de Tampico (que hoy ostenta), al dirigente obrero no le asusta un acto más de indisciplina al Comité Ejecutivo Nacional y estatal, esto es, que no apoya a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en su proyecto de conquistar la presidencia del CEN y en cambio se ha sumado a la candidatura de Ivonne Ortega Pacheco.

Las condiciones se prestan, porque dado el escenario de democracia que el PRI trata de simular, se vería mal que procedieran a la expulsión que tiene advertida el susodicho a raíz de su inclinación electoral a favor del albiazul en el Puerto Jaibo.

De todas maneras los días de García Román ya estaban contados y quizá le salvó el hecho de que el PRI perdiera la Presidencia de la República y con ello la cohesión que existía entre la CTM y el partido.

Prueba de ello es que el dirigente nacional, Carlos Aceves del Olmo, Senador de la República por el PRI tuvo que aceptar en asamblea nacional de la central obrera, que la CTM dejaba de pertenecer al Tricolor, y al mismo tiempo se le declaró sin partido, y por consiguiente libre de que las dirigencias estatales participen electoralmente con el instituto político de su preferencia.

En esas condiciones García Román, ya dio color a favor de Ivonne Ortega, mientras que los otros dos pilares, sector popular (CNOP) y campesino (CNC) siguen bajo la batuta del CDE que preside Yahleel Abdalá Carmona.

3.- En la cadena de acciones binacionales para prevenir el impacto de enfermedades a lo largo de nuestra frontera, la actuación puntual llevada a cabo durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido generar bienestar a través de la preservación de salud, con la participación conjunta de autoridades homólogas del lado americano.

Estas acciones operan a través del Consejo Binacional de Salud (COBINAS) Tamaulipas-Texas y son ejemplo de organización y disciplina y lo decimos con la certeza de haber tenido la oportunidad de participar en algún momento en el programa de atención de VIH en el que participamos un grupo de periodistas para concientizarnos en el manejo de la información.

Efectivamente se realizan acciones conjuntas, reuniones de trabajo para el intercambio de información y diseño de estrategias en aras de tender un cerco de seguridad en beneficio de los dos países.

En este caso la Secretaria de Salud en nuestra entidad, Dr. Gloria Molina Gamboa presentó en Laredo, Texas uno de los programas prioritarios de la administración estatal denominado “Tam te Cuida” el cual va incluido en el Plan de Intervención “Unidos por Tamaulipas y cuyo impacto ha garantizado la atención oportuna a la población.

Esto ocurrió durante un encuentro con autoridades sanitarias de ambos estados, Texas y Tamaulipas y en ese escenario fue detallado el protocolo operacional con los diagramas de flujo del intercambio de información epidemiológica binacional, que incluye la notificación de casos para su seguimiento y prevención.

Como Usted ve, este tipo de acciones articuladas dan protección para la salud a ambos lados de la frontera