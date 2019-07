Por: Raúl Terrazas Barraza

*Barbaridades contra la democracia

Unas barbaridades cometieron los Diputados panistas de Baja California, porque entraron en el juego de los regeneracionistas, quienes impulsaron la ampliación del período de gobierno del ganador de las recientes elecciones locales, Jaime Bonilla Valdez.

El reclamo de legisladores panistas federales, líderes nacionales y militantes de esos que tienen peso de opinión, creen que hubo una actuación sin consulta al comité nacional, porque, con la mano en la cintura levantaron el dedo en el Congreso del Estado de Baja California, que, en lugar de dos años, el ganador de los comicios reciente, lo sea por cinco años.

Eso fuera lo de menos, si no se pensara en que el fenómeno pueda repetirse en Tamaulipas, ya que, para alinear la reforma Electoral Federal con la estatal, está por entrar en vigor un punto mediante el cual, en la elección de gobernador que sigue, el mandato será igual que en Baja California, de dos años, para que este proceso quede empatado con la elección presidencial que sigue.

Esto es contravenir a las disposiciones constitucionales y electorales, porque así quedó asentado en la Reforma del 2014, solo que, a los manejadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional, no les importa, porque se trata de preceptos legales que ellos no aprobaron y, por tanto, no respetan ni reconocen.

De que otra forma puede considerarse el hecho de que Jaime Bonilla Valdez vaya a ser gobernador por cinco años, si fue electo para dos y lo peor es que, no se trata de la Legislatura con presencia mayoritaria de regeneracionistas, sino de los propios panistas.

Incluso, es acción no bien vista por el actual Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, se quedará solo en los documentos del Congreso del Estado y los de tres Ayuntamientos que ya la avalaron para que pueda tener validez, los de Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, porque el mandatario dijo que no será publicada en el Periódico Oficial del Estado, en el cual debe de aparecer para que pueda tener vigencia.

El lío es grande y se ve a simple vista, si se considera la reacción por ejemplo del exdirigente Nacional y actual Senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz, quien dijo sentir vergüenza por la acción de los Legisladores locales de su partido en aquella entidad que era un bastión del PAN y que ahora está postrado ante el partido del presidente de la República.

El Senador chihuahuense fue un poco más allá, porque hizo ver que una acción de esa naturaleza, debe ser motivo de corrupción, porque no hay nada que justifique que, sí alguien fue electo por dos años, los amplíen a cinco, cuando todavía ni llega al poder, aunque ha tiene los documento que le acreditan como ganador de la elección, sólo falta que los tiempos naturales se cumplan.

Madero Muñoz subraya la generación de un gran daño a la democracia nacional, de ahí que deba insistirse en ver a Tamaulipas en el espejo de Baja California, aunque, dentro de tres años.

El otro punto es que, con la acción regeneracionista en la entidad que más Gobernadores panistas ha tenido, se marca el inicio de la anulación de la Reforma Política y Electoral del sexenio pasado, una de las más innovadoras, de las que mejor se acomodaron a la democracia mexicana y a la inclusión de demandas ciudadanas de infinidad de años.

Esto es la reelección de alcaldes y legisladores por un solo período más, en los cargos que les fueron conferidos mediante el voto y la figura de los candidatos independientes.

Que los resultados de ambos no correspondan a lo esperado por los Legisladores que trabajaron en el 2014 la Reforma Política, ya no es asunto de ellos, sino de la ciudadanía, al comprobarse que, la postulación de independientes para cargos público, fue como relumbrón y así se diga que los requisitos para alcanzar la candidatura son muchos, los abogados de la democracia consideran que es lo correcto, porque no puede dejar que cualquiera que se sienta con impuso para ser candidato obtenga la aprobación de las autoridades, pero no demuestre que tiene el respaldo de las personas.

En el caso de las reelecciones, las broncas al interior de los partidos políticos parece ser la mayor limitante, a no ser que, que debido a los triunfos de candidatos que ganaron elecciones sin que se previera que lo hiciera, porque fueron postulados para llenar huecos en las boletas, ya no les dieron la oportunidad de reelegirse y además, quienes estaban listos para ello, se quedaron con la propaganda porque sus adversarios al interior de los partidos no les dejaron seguir adelante por grillas baratas.

Los otros.

En las vacaciones habrá guardias en el Ayuntamiento local, por sí a los ciudadanos se les llega a presentar alguna necesidad o emergencia, esto, según el aviso que hizo a través de los medios el alcalde, Xicoténcatl González Uresti.

Por cierto, la falta de agua en la capital de Tamaulipas parece no tener fin. La gente espera que el titular de la COMAPA, Humberto Calderón Zúñiga, con mejores notas técnicas tome las decisiones adecuadas para lograr la terminación de este problema, mínimo, porque comienza el período vacacional y muchas personas llegarán a Victoria, sin saber el viacrucis que se vive por la falta del vital líquido.

Los Gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, firmaron en esta capital, con la administración estatal, un convenio en el que se asientan las bases de colaboración sobre derechos humanos, prevención, investigación y persecución del delito, migrantes, combate a la corrupción e intercambio de información.

Fue un acuerdo para mejora de la seguridad de los habitantes de las tres entidades, que se espera propicie inversión y empleos.

Por su parte, los alcaldes de los municipios que tienen playa, están en plena promoción de sus sitios de asueto, para que, en estas vacaciones de verano, más personas vaya a descansar, con la seguridad de que, los prestadores de servicios turísticos, es decir, hoteles y restaurantes, se pondrán en sus zapatos y ofrecerán los mejores precios, dado que, la principal limitante será el dinero que las familias requieren para movilizarse y permanecer en los centros de asueto.

En Madero, municipio que tiene la playa con más y mejores servicios, Miramar, el alcalde Adrián Oseguera Kernión, ha dispuesto que las dependencias de su administración centren su trabajo la atención de los turistas, pese a que, no reciben un cinco partido por la mitad de las dependencias estatales que manejan el turismo.