EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La semana pasada se tuvo una excelente demanda de servicios en La Pesca, debido a que dentro del marco de la liberación de 800 tortuguitas lora también se llevaron a cabo una serie de campamentos con niños de diferentes asociaciones y organizaciones relaciones con la atención a su salud…Importante es destacar la derrama económica que para los comerciantes y prestadores de servicios de esa comunidad les representa este tipo de actividades…Pudimos constatar que incluso, en el hotel de CHON CÓRDOVA de esta cabecera municipal, un día antes del evento ese, llegaron huéspedes del Estado de Coahuila, de Monclova, para ser precisos…Es necesario y se tiene que resaltar el hecho de que la playa de La Pesca está siendo sede de actividades de este tipo así como de concursos de pesca y exhibiciones de motocross entre otras, porque estas representan dinero para las familias de esa populosa comunidad pesquera y turística de nuestro municipio…Y es que si estas actividades que generan derrama económica no fueran impulsadas por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y apoyadas por el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ simple y sencillamente ese dinero que dejan los visitantes se iría a otras parte del estado…Por ello es que se vale que las familias de La Pesca le agradezcan al gobernador y al alcalde el hecho de que estas actividades se realicen precisamente en la playa de su localidad…Porque igual de cierto es que se podrían realizar en Tampico, Madero o Matamoros, ciudades con playa que por cierto cuentan con mayor y mejor infraestructura que la que ofrecen en La Pesca a sus visitantes…Estamos?…Desde el pasado uno de junio y hasta el 30 de noviembre está considerada por parte del Servicio Meteorológico Nacional la temporada de ciclones y huracanes 2019 para el Golfo de México…Por ello es que el alcalde ABEL GÁMEZ está muy preocupado en cuanto a que los servicios de apoyo ante la eventualidad de este tipo de fenómenos naturales se encuentren en alerta y totalmente coordinados…La prioridad del alcalde en estos casos es salvaguardar la integridad física de las familias que residen en sectores poblacionales que por sus particulares condiciones están considerados como de mayor peligro, ante inundaciones…Pues la semana pasada falleció el muy estimado amigo NICO GRACIA GARZA…Fue NICO un gran ser humano… Buen hijo de Dios…Amoroso además de muy responsable esposo y padre de familia de tres mujercitas…Cero problemas con nadie…Excelente habitante de nuestro planeta tierra…Un saludo fraterno y solidario para toda su familia…AMÉN!…Su señor padre Don NICO GRACIA tenía una vaca pinta gruya de la que me alimenté de su leche en mis primeros días de existencia en mi hermoso hogar familiar con mis jefes FERNANDO INFANTE y REINITA HERNÁNDEZ, mismo que estuvo ubicado en donde ahora es el centro médico San Marcos…Les estoy hablando de casi llegando a la época de los setentas!…De igual manera se hace necesario comentarles que la semana pasada el presidente municipal ABEL GÁMEZ y el Secretario de Desarrollo Rural Estatal, ARIEL LONGORIA ALANIS entregaron semilla de calidad a 145 productores del sector social de Soto la Marina…Semilla de calidad entregada por instrucciones del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…En otro orden de cosas la maestra MARIA DOLORES CASTRO NARVAEZ, titular del CREDE local hace saber que desde hoy lunes aplica el periodo vacacional por el fin del calendario escolar para alumnos y trabajadores de la educación media básica…Se dice en la capital del estado que el diputado plurinominal electo del PAN como lo es GERARDO PEÑA FLORES tiene amplias posibilidades de convertirse en el próximo líder del Congreso de Tamaulipas…Lo cual para nada y para nadie, sería una sorpresa…HÉCTOR JAZELAM JIMÉNEZ GONZÁLEZ prácticamente se llevó todo como se dice por ahí y es que aparte de ser el alumno con mejor aprovechamiento de su generación en la “Felipe de la Garza” también recibió merecidos reconocimientos por ser un excelente orador a nivel estatal y aparte la supervisión escolar le entregó otro más…Muy orgullosos sus padres, ABEL JIMÉNEZ SALINAS y DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN…Y con toda la razón del mundo!…Muchos son los reconocimientos que recibió el alcalde ABEL GÁMEZ durante las innumerables ceremonias de fin de cursos a las que asistió como padrino de generación…También su esposa la maestra MAGDALENA MORALES DE GÁMEZ CANTÚ titular del DIF local fue invitada como madrina en muchas instituciones educativas de nuestro municipio…Oigan estimados lectores por ahí les encargo al coordinador de las Becas “Benito Juárez” del gobierno federal aquí en Soto la Marina, JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA…Me dicen no pocas beneficiarias de este programa de la cuarta transformación que en estas últimas semanas se ha vuelto, “ojo de hormiga”…Que para nada contesta las llamadas…Y si ha de ser, porque el que escribe también ya tiene tiempo que no puede hacer contacto con él por ninguna de la inmensa gama de red de comunicaciones con la que se cuenta hoy en día…Donde andas YPIÑA?…El cargo que ostenta el Lic. YPIÑA reviste de una muy singular importancia porque aparte solamente él le puede dar la información necesaria que requieren las y los beneficiarios de esto que queda del programa Prospera y que hoy en día se limita a las Becas “Benito Juárez”…En temas más agradables para comentarles que los alumnos de los planteles de educación media básica del municipio ya se encuentran de vacaciones…Hoy lunes solamente en algunas escuelas van a ir a recoger sus calificaciones…Por cierto la maestra MARIA DOLORES CASTRO NARVÁEZ hace saber que precisamente hoy lunes inicia el Programa de Escuela Tamaulipeca de Verano en la que van a participar alumnos y alumnas de seis primarias y siete secundarias así como los de la Técnica 12 de esta cabecera municipal…Cambiando de rumbo en su mensaje durante la ceremonia de entrega de certificados de la Primaria Alberto Carrera Torres de esta localidad el director JOAQUIN CASTILLO expresó que en los más de 20 años que tiene de laborar en este plantel es la primera ocasión que un presidente municipal asiste a una ceremonia de graduación…Lo que pasa es que el alcalde ABEL GÁMEZ asistió como invitado de honor en la entrega de certificados que se llevó a cabo el pasado jueves en esta importante institución educativa de nuestra zona urbana…La semana pasada mi compadre GUSTAVO BARQUEIRO estaba que echaba verdadera “lumbre” contra la empresa TELMEX, pues tenían días que no le restablecían el servicio de Internet…TELMEX y la CFE que se auto definen como empresas de “calidad mundial” se llevan de calle a las demás empresas en eso de recibir denuncias por su pésimo servicio…Pero con el recibo son unos verdaderos “perros” en el buen sentido de la palabra…Voraces y además inhumanos…Compartió hace unas cuantas noches anteriores el ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA con los miembros de la mesa del café de CHON CÓRDOVA…El tema político no podía pasar desapercibido…Igual es cierto que de momento el clima político en nuestro municipio duerme el sueño de los justos…Tranquilo, muy tranquilo…También es cierto que el power estatal es de los azules con el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA como auténtico líder moral…El gobernador a través de su partido gobierna la gran mayoría de los municipios del estado y si en esta legislatura tiene el control, en la próxima lo va a tener de manera exageradamente sobrada de su parte…Digo, pues haber ganado 21 de 22 diputaciones es un dato para la historia…Un hecho, que por si solo nos habla de la fortaleza política del gobernador de TAMAULIPAS…El compadre RAMÓN GÓMEZ LEAL participó como maestro de ceremonias en la graduación de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina” de esta localidad…Y lo hizo muy bien…Como es su costumbre…Por orden presidencial le dan las gracias a los Jefes de los CADER de todo el país…Y a miles de empleados de confianza de esta dependencia del gobierno federal que ahora se llama SADER…El presidente LÓPEZ dice que el empleo en el país va a la alza…Pero a la vez está echando miles de trabajadores federales a la calle…Con todo y que unos tenías 20 o más años de servicio…Quién entiende a LÓPEZ?…En temas más agradables para decirles que mi amiguito DIEGO ALONSO MACIAS ESTRADA egresó del Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas del Río” la semana pasada…Y lo hizo como solamente lo hacen los verdaderos grandes…Fue portador de nuestra Bandera Nacion…Por supuesto que sus papás JOSÉ ALONSO MACIAS y YESENIA ESTRADA lo llevaron a festejar con una comida al Restaurante Tampico, acompañados por su hermanito EMILIANO y su maestra…felicidades DIEGO!…Me llegan reportes en el sentido de que es muy probable de que a partir del día 15 de este mes de julio les empiecen a depositar su dinero a los abuelitos que cobran con tarjeta, por parte de la federación…Durante prácticamente todo este mes de julio va a estar laborando en esta cabecera municipal el módulo del INE…A excepción del día 22 y los sábados y domingos…El Subdirector de la Secundaria Técnica 12, Profr. GUADALUPE MANUEL TORRES ARELLANO no pudo estar presente en la ceremonia de graduación que se realizó el pasado viernes en el Auditorio Municipall…Lo que pasa es que está en reposo después de haber sido intervenido quirúrgicamente…Afortunadamente se restablece de manera satisfactoria, en su domicilio particular, bajo el cuidado amoroso de toda su familia…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…